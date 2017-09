Toledo pide respetar la vivienda tradicional en la reconstrucción

El pintor juchiteco Francisco Toledo hizo un llamado a las autoridades encargadas de la reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec para que se respete la arquitectura vernácula de la región.

En entrevista vía telefónica con La Jornada informó que las personas que perdieron sus hogares en poblaciones como Juchitán se encuentran muy preocupadas por no saber el tipo de viviendas que se edificarán ni si se respetarán las construcciones tradicionales.

“No podemos tener en el Istmo casas como las que a veces construye el Infonavit, que se hacen con materiales que no son de la región. No queremos eso para Juchitán. Aquí tenemos tejas, vigas, morillos que pueden servir. Tal vez sea un poco más caro, tal vez no se pueda construir tan aprisa, pero no queremos que se destruya o cambie la arquitectura vernácula y popular del Istmo.

No estoy seguro de que las casas que han ofrecido construir sean las que queremos. Sé que ahorita lo que necesitan las personas es un techo, pero en definitiva las construcciones tipo Infonavit no van ni con el clima. Deben pensarlo muy bien antes de continuar demoliendo y planeando viviendas que no van.

Desde las primeras horas de la catástrofe, el maestro Francisco Toledo, su hija Natalia y decenas de amigos pintores y artistas organizaron centros de acopio y brigadas de entrega de víveres en Juchitán y sus alrededores.

El artista explicó que se va a crear una organización para que esté al tanto de cómo serán la restauración y reconstrucción en el Istmo, “porque las personas afectadas necesitan ser consultadas, una por una, preguntarles cómo eran sus casas, mirar fotografías, ver qué queda.

“Tal vez eso hará más lenta la reconstrucción, pero creo que vale la pena esperar un poco, de lo contrario mañana se van a arrepentir de tener una casa chaparra, con un calor espantoso, con paredes delgadas, por ahorrar. Se necesita que las nuevas casas conserven esas características que tanto nos gustan a los istmeños y a los visitantes, las viviendas que el sismo dañó tenían un encanto muy especial que hay que conservar y recuperar.