‘Las Patronas’: más de dos décadas de apoyo a migrantes

La Patrona, Ver.

En el momento en que pisan esta puerta son parte de nosotros, como una familia”, dice Norma, vocera y locomotora de Las Patronas. Qué alivio debe dar a los viajeros centroamericanos comprobarlo en el comedor Esperanza del Migrante, atendido y sostenido por un pequeño grupo de mujeres que hoy como cada día desde hace 22 años y medio alimenta, cobija, alivia y aconseja desinteresadamente a la solitaria marea humana que a pie o trepada en el ferrocarril va en camino.

Un camino al norte, a un sueño , a la aventura, el trabajo, la redención. Muchos vienen huyendo, no de la ley, sino de la ausencia de ella en sus países. Son damnificados de huracanes, sismos, maras, policías, paramilitares, narcos, miseria, desempleo, desplazamiento por los grandes proyectos de inversión en las que solían ser sus casas. Las decenas de miles de centroamericanos en tránsito continuo sobrevivieron ya serias desgracias, pero les faltaba la desgracia suprema: cruzar México.

En esta ruta de oscuridad y peligro, una lucecita permanece encendida en la casa de Las Patronas, que sin mucho adorno toma el peculiar nombre de su propio poblado, La Patrona, consagrado a la Guadalupana, se supone, en el municipio de Amatlán de los Reyes, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Por aquí van y vienen ferrocarriles que no se detienen, cargados de mercancías y riqueza, llevando en su cresta a los auténticos condenados de la Tierra que Frantz Fanon dijera. Los nadies de Eduardo Galeano. A ellos consagran sus días doña Leonila Vázquez y sus hijas Rosa, Antonia, Bernarda y la más joven y expresiva de todas, Norma, vocera del grupo y hoy figura pública, que fue la parte que le tocó , como ella explica. Ronda Miranda, de tres años, nieta de Rosa. Su mamá estaba cuando empezamos , dice Norma, cuyo hijo estudia para abogado y colabora con Las Patronas. Así que saben, por ejemplo, que no es delito estar en México para los centroamericanos. Así dice la Ley de Migración que cuelga enmarcada en la pared. Pero la ley y la realidad nunca son lo mismo . Y pensar que no pocos de ellos están ahora ayudando a la gente de Oaxaca a cargar sus escombros.

Reporteros van y vienen, videoastas, fotógrafos. Y es que sí, Las Patronas son portento humano y espectáculo. Conocidas internacionalmente, protagonistas de documentales y reportajes, con simpatías en organizaciones no gubernamentales y recurrentes voluntariados nacionales y del exterior, Las Patronas están más allá de toda vanidad, o más acá, con los pies sobre la tierra. Casi sorprende la indiferencia, por no decir hostilidad soterrada hacia ellas, en el pueblo La Patrona, donde existe la idea de que alimentar migrantes es un error, ya que se les considera criminales, ladrones.

Muy creyentes, como son Las Patronas, ni con el cura se llevan. Encontraron que Jesucristo está fuera de la iglesia, sufre sobre los rieles en fuga. Allí está su misión, expresa Norma, el sentido de nuestras vidas .

Solas o acompañadas, con mucho o con poco, bajo reflectores o en la oscuridad de una noche de lluvia y frío, se apuestan sobre la grava a orillas de la vía férrea que pasa a un costado del pueblo. Acechan al tren del sur y extienden bolsas de plástico con alimentos, atadas de un lazo a una botella con agua, para ser pescadas al vuelo por los pasajeros clandestinos de La Bestia, que hoy tendrán cena o almuerzo decente al borde del vertiginoso abismo de su ruta.

Con un ojo al gato (más bien el oído, pendiente del silbato del tren), la actividad comienza a las nueve de la mañana en la cocina del pequeño, pero funcional albergue que ha ido creciendo en un extremo del predio de la familia Romero. Cubriendo turnos, doña Leonila, sus hijas y nietas, a quienes se suman otras mujeres del pueblo conmovidas y comprometidas con la ayuda, encienden las estufas de una amplia y modesta cocina para calentar café y preparar el desayuno para los migrantes que pasaron la noche aquí, en un cuarto ocupado enteramente por tres literas y cuatro colchonetas en el suelo.

Algunas hermanas del pueblo se van después de un tiempo. Los esposos y las familias las presionan, que qué hacen alimentando a pura gente mala. Para muchas, sobre todo las jóvenes, se pone difícil seguir viniendo , explica Norma.

Julia Ramírez, veterana patrona, prepara abundantes huevos revueltos con jamón que voluntarias y patronassirven con frijoles, salsa y las tortillas que una empresa masera dona para este comedor, y para los alimentos voladores que pronto se irán en el tren. Menuda, silenciosa, eficaz. En torno a dos mesas se sientan una decena de jóvenes, la mayoría hondureños. Pernoctaron aquí y subirán al ferrocarril en las próximas horas, recién bañados y con ropa limpia cuando hay. Hoy es el caso. Según Norma, siempre presente, 80 por ciento de los migrantes que pasan por aquí son hondureños . El resto provienen de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Casi en su totalidad varones.

La cocina se llena de actividad. En grandes peroles preparan un costal de arroz nacional con jitomate. La salsa es fundamental, a los muchachos les gusta el arroz rojo , informa Rosa, más discreta que Norma ( a mí no me sale eso de hablar ), de preferencia de tomate fresco . Leonila Vázquez, un mujer menuda de 85 años, fundadora de Las Patronas, aunque ya retirada , en un rincón rebana calabacitas, cebolla, y luego plátanos de desecho de algún predio o mercado vecino que pondrá a cocer en trocitos con azúcar. Cuatro días a la semana un supermercado de Córdoba les regala el pan de viejo, pero en buen estado, a veces pasteles enteros. En el patio hierve por horas un gran perol con frijoles sobre leña.

Los trenes no tienen hora. Desde un albergue en Tierra Blanca, 200 kilómetros al sur, alguien les notifica a qué hora partió La Bestia y cuántos pasajeros lleva aproximadamente. Siempre resultan más porque se suben adelante , dice Norma. Eso permite calcular a qué hora atravesarán La Patrona.

En el comedor la actividad es febril. Sobre las mesas se preparan y meten lonches en bolsas de plástico con el logo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Eso nos dieron, ironiza Norma, ¡bolsas! Pero son de utilidad. Aquí todo sirve, por poco que sea. Se organiza el menú con lo que hay: latas de atún, bolillos y pan dulce, bolsas con arroz, frijoles, pasta, chayote, tortillas o galletas de animalitos. Centenares de botellas desechadas de refresco y agua, queLas Patronas obtienen de donde sea y se ocupan de lavar, son llenadas con agua de un manantial vecino y se colocan en carretillas.