Anuncian la creación del Frente Ciudadano por Zacatecas

Este lunes se anunció de manera oficial el Frente Ciudadano por Zacatecas, conformado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), los cuales irán juntos en las elecciones del próximo año.

Este hecho se dio a conocer en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los dirigentes estatales del PRD y el PAN, Arturo Ortiz Méndez y Noemí Luna, así como un representante del líder en Zacatecas de MC, el regidor Heladio Verver.

Diputados locales y federales, ex legisladores, alcaldes y ex presidentes municipales e integrantes de los comités directivos estatales de los tres partidos estuvieron presentes en la rueda de prensa, destacando la participación del ex dirigente nacional del PRD Jesús Ortega.