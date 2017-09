¿Monreal tiene razón?

Mis amigos me recomiendan que me mantenga al margen en el conflicto interno que vive morena, piensan que mis opiniones pueden acarrearme enemigos adentro del partido y yo sostengo que el mayor regalo que tenemos los seres humanos es nuestro libertad, así que debemos ejercerla sin temor.

Monreal dice que en la elección del candidato a la Gubernatura de la Ciudad de México se enfrentó a la nomenklatura, un grupo cerrado que aparentemente toma decisiones arbitrarias desde la dirigencia del partido y dice que fue derrotado en medio de un proceso “turbio” y “opaco”, francamente no tengo elementos para confirmar su teoría, pero puedo hablar de mi propia experiencia:

En este momento participo en el proceso de selección para coordinador en el distrito I de la capital Zacatecana, al inicio del proceso y ante la poca información que existía, busque a los dirigentes del partido y ellos quedaron formalmente de mandarme un calendario con las fechas de las asambleas que se realizarían en todo el Estado para que pudieran inscribirse todos los interesados, ese calendario nunca llegó a mis manos, nunca se publicó en la página del partido y nunca se difundió ni en redes sociales, ni en los medios de comunicación.

Aparentemente se realizaron asambleas en todos los municipios para que se pudieran inscribir los interesados, la asamblea de la capital se llevó a cabo sin que la gran mayoría de los militantes fueran convocados y eso estuvo a punto de dejarme fuera del proceso; presenté mi inconformidad por no haber sido convocado y rápidamente el Presidente del partido me abrió una ruta para que mis derechos como militante fueran restituidos y finalmente mi propuesta fue leída en un Consejo Estatal.

Aquel Consejo Estatal se llevó a cabo a puerta cerrada y todavía desconozco quienes lo integraron en su totalidad, de milagro pude hablar con algunos compañeros Consejeros y presentarles mi proyecto, eso me permitió conseguir los votos necesarios para quedar adentro de la terna, pero la gran mayoría de los Consejeros votó a ciegas, porqué a nadie se le dio la oportunidad de presentar su programa, ni su curriculum.

Finalmente, se supone que las ternas se entregaron al Consejo Nacional y el coordinador será elegido por una encuesta, en este momento nadie ha sido notificado formalmente de su participación en esa encuesta y no existe forma de consultar exactamente quienes están participando en los diferentes distritos y municipios.

Tampoco sabemos quién realizarán la encuesta, no sabemos cuándo se aplicará, no tenemos idea de la metodología, no está claro cuales son los parámetros para elaborar la muestra ni cuáles serán las preguntas que se van a realizar.

Lo único seguro en este proceso, es que sí pierdo escucharé a mis oponentes decirme que: “al participar aceptaste las reglas desconocidas y ahora te aguantas sin hacer berrinches”, y en caso de ganar, tendré que cargar con el estigma de haber sido elegido con un método opaco e irregular.

Esta historia ya la vivimos en 2016 cuando nuestro candidato a Gobernador (David Monreal) fue elegido por una encuesta que nadie ha visto, pero algunos creen que existió y gracias a esas irregularidades nuestro candidato salió muy desgastado del proceso interno y muchos de nuestros militantes se quedaron con la moral hecha pedazos porque sintieron que los dirigentes del partido los trataban tontos.

Suponiendo que el proceso de Ricardo Monreal haya sido tan irregular como el que estamos viviendo en Zacatecas, tiene razón al pedir que se reponga, creo que en honor a la esperanza de miles de ciudadanos, debemos transparentar nuestros procesos internos, no perdemos nada al intentarlo y al hacerlo tendremos la calidad moral para decirle a los ciudadanos que no somos perfectos, pero que tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores y enmendarlos para ofrecerle a los ciudadanos un mejor proyecto de país.

Tengo la convicción de permanecer hasta el final en morena, lo haré conservando mi derecho a pensar, porque quiero ayudar a construir una izquierda ganadora, que aprenda de sus errores y que nunca deje de luchar por la democracia y la transparencia.