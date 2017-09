Miscelánea

TIEMPO DE DEFINICIONES

“Quien no cuestione, radicalmente, el modelo neoliberal que padecen las grandes mayorías, ahora acompañado del más impresionante tsunami de delitos de toda laya son, en este país, de derecha: no hay más vueltas. El PRI, el PAN y el PRD no sólo no cuestionan el neoliberalismo que nos aplasta: son sus operadores, son la derecha y es su derecho; ergo, pueden entenderse”.

Dice, con la inteligencia que lo caracteriza, José Blanco en “La Jornada” del 12 de septiembre.

Retomo el planteamiento de José Blanco a propósito de la “amenaza” que Ricardo Monreal ha ventilado, aunque de manera confusa en medios, en el sentido de abandonar las filas de Morena para ser candidato de MC, PAN Y PRD al gobierno de la Ciudad de México.

“Hay otros que me quieren” –tal vez lo piense Monreal-, al haber iniciado acuerdos con Dante Delgado del partido Movimiento Ciudadano. Miguel Ángel Velázquez, columnista de este diario, entregado exclusivamente a asuntos de la Ciudad de México, narra sobre la asistencia de Monreal a las oficinas de MC en la Colonia Nápoles, donde los acuerdos se pactaron: la salida de Ricardo de Morena y encabezar la candidatura al gobierno de la capital de la República por MC., buscando alianzas con PRD y PAN, lo que también se está alimentando.

Al efecto, Saúl el hermano menor de Ricardo, ha expresado que la estructura con la que aún cuentan (los Monreal), está lista al llamado del “gran líder”: “Yo creo que va a ser un poco complejo. Son definiciones de arriba y que todos nosotros debemos de estar en plena convicción. Yo no sé cuál vaya a ser la ruta de Ricardo, pero lo que sí me siento obligado es que en este momento se requiere de apoyo, se requiere de solidaridad al gran líder… Tenemos que analizar todos los escenarios… y lo que yo sí creo que ahorita lo que más importa es cerrar filas. Propongo que primero cerremos filas, vamos a continuar, vamos a seguir fortaleciendo esta estructura; por eso les digo, la definición que se tome aquí va a ser de a de veras.”

Esto lo dijo Saúl Monreal (designado por López Obrador, como coordinador de estructuras de Morena), en reunión celebrada hace días a puerta cerrada con simpatizantes de Ricardo Monreal. En política son importantes las definiciones: ¿cuáles estructuras va a fortalecer el hermano menor de los Monreal?: las de Morena (que corresponden al encargo que tiene en el partido) ¿o las que ellos (los Monreal) consideran propias y para fines opuestos a Morena? Más pronto que tarde lo sabremos.

ALONSO OCULTANDO Y POLICÍAS APOYÁNDOLO

Alfredo Valadez, corresponsal de “La Jornada”, informó en edición del 14 de septiembre que policía ministerial y estatales que resguardan el rancho El Fuerte en la comunidad de Malpaso y que adquirió Miguel Alonso cuando fue gobernador del Estado, dispararon contra un drón con cámara propiedad del periodista Andrés Vera Sánchez.

Dos aspectos saltan a la vista: el interés del ex gobernador por ocultar una de las propiedades adquiridas durante su sexenio, el ganado, muebles y condiciones de lujo del inmueble. Por otro lado la distracción de policías pagados con el erario público para custodiar bienes que se encuentran en cuestionamiento popular por dudas en la adquisición.

La ocupación de policías en asuntos de vigilancia de bienes privados podría constituir un delito, aunque ya de entrada la distracción de los agentes en asuntos que no corresponden a su función social, cae dentro de la ilegalidad, sobre todo dadas las condiciones de inseguridad que permean por todos los rincones del estado y que requieren al 100% del uso de fuerza pública para el combate a la delincuencia.

MEMORIA PARA LOS DESMEMORIADOS

El jueves 14 de septiembre se cumplieron 170 años de la invasión armada del ejército norteamericano bajo las órdenes del general John Quitman.

La entrada a la Capital de la República estuvo plagada de actos heroicos y de una resistencia popular digna de encomio, pero también de represión sanguinaria y un colaboracionismo vergonzante.

“Se ordena derribar con artillería la casa de donde se dispare un tiro y dar muerte a todos sus habitantes, se fusila a los patriotas en el terreno de lucha, se irrumpe en la casa derribando las puertas y se asesina a familias enteras”, dice Gilberto López y Rivas (La Jornada 8 de sept), quien se pregunta:

“¿No será que la bandera de las barras y estrellas ondea nuevamente en Palacio Nacional, y el fantasma encarnado de Antonio López de Santa Anna recorre sus oficinas, salones y balcones?