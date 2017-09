A un año de haber recibido la confianza del Gobernador Alejandro Tello Cristerna, y de los Consejeros miembros de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), es justo hacer una breve reflexión, y en el mismo ánimo que ha caracterizado al titular del Ejecutivo, rendir cuentas con transparencia.

Este ha sido uno de los retos más importantes que he tenido en mi vida, por ello mismo, he puesto mi empeño y todas mis capacidades al servicio de esta labor, que requiere de un compromiso serio y honesto con una institución de fines tan benéficos y bondadosos como lo es el ISSSTEZAC.

Nuestra visión ha sido clara desde el primer momento: trabajar diferente es servir mejor, en todos los aspectos. Evitando el dispendio y cuidando los recursos, escasos para todas las necesidades del instituto, lo más que se pueda; demostrando con hechos que la honestidad es un valor que más allá del discurso, requiere de práctica y convicción. Servir mejor, significa apostar por la transparencia reconociendo en esta política un área que abre oportunidades de mejora y genera confianza. Pero también, trabajar diferente, es abrir canales de diálogo y colaboración cercanos con todos los trabajadores, con los sindicatos, y en general con todos los actores que están involucrados en el quehacer institucional del ISSSTEZAC.

En este sentido, a un año, el balance arroja resultados que vemos positivos: al día de hoy, el ahorro, en referencia al mismo período anterior inmediato, asciende a los 38 millones de pesos; ello con una política de austeridad, seria y sustancial: que no deja de lado los compromisos inherentes a la naturaleza del Instituto, pero que tampoco dispendia en lo que le es ajeno; al día de hoy, ninguna pensión se ha dejado de pagar, ni está en peligro ninguna de la prestaciones de los trabajadores en activo.

La transparencia ha sido uno de los ejes que ha distinguido al gobierno encabezado por el Contador Alejandro Tello, ha sido una instrucción replicar esta política con eficacia. ISSSTEZAC se mantiene al día de hoy a la cabeza de las instituciones más cumplidas en la materia, de acuerdo al Instituto Zacatecano de Transparencia. Alimentamos tres portales que permiten a los derechohabientes, y a la ciudadanía en general, conocer nuestras actividades y el destino de los recursos públicos.

La cercanía, confianza y sana relación con los trabajadores y entes afiliados al Instituto, es de suma importancia. El trato humano, digno y respetuoso, como base de toda relación laboral y también institucional; los retos que se tienen nos requiere colaboración y corresponsabilidad, de todos, para alcanzar mejores resultados en beneficio colectivo. Por eso me he acercado a los colaboradores de ISSSTEZAC a escucharlos y a dialogar con ellos, a pedirles de su apoyo y hacer trabajo en equipo y también a escuchar sus necesidades. Con los sindicatos que integran la Junta Directiva he tenido una comunicación fluida y respetuosa, gracias a ello se han logrado acuerdos basados en la integridad y el respeto a los legítimos intereses de ambas partes, lo que redituado en acciones históricas y positivas para nuestra institución.

Estoy convencidos de que hoy el servicio público requiere de un dinamismo e innovación diferentes a otras etapas del pasado. La visión que nos exigen las condiciones del ISSSTEZAC nos llama la búsqueda de alianzas con otras dependencias, en las que la primicia es ganar-ganar; ampliando nuestras base de clientes y mejorando la calidad de nuestros servicios, al día de hoy; se han firmado diez convenios con distintas instituciones, y vamos por más; porque así lo requiere el momento y con ello, insistimos: ganan ellos, pero también ganamos, y mucho, nosotros.

En frente, el ISSSTEZAC tiene retos que afrontaremos con estos criterios: austeridad, honestidad, transparencia, integridad, cercanía, colaboración, diálogo y corresponsabilidad. Esto significa para todos los que laboramos en el ISSSTEZAC trabajar diferente, servir mejor. ■