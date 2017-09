Los frentes del Frente

En distintos actos de deliberación interna, tres partidos del ya amplio paisaje político mexicano, han decidido unir sus destinos, cuando menos en la pre-elección del 2018. Así uno de los partidos que pudiéramos denominar histórico y “grande”, ha definido unirse a dos partidos medianos. Acción Nacional, otrora símbolo de la oposición, irá (cuando menos en estos meses), de la mano con el caído Partido de la Revolución Democrática y el ascendente Movimiento Ciudadano, en un frente que, para ser exitoso, primero, debe lidiar con sus frentes internos.

En el mismo orden: Acción Nacional vive una división histórica incomparable siquiera con la que en 1976 los llevó a no postular candidato a la Presidencia de la República. Hoy sufre internamente, un día sí y otro también, acusaciones que pasan por sus fracciones parlamentarias y llegan a la dirigencia nacional, bajando por sus precandidatos. No se ve cómo, si no han logrado un acuerdo de mediana prudencia para abordar sus conflictos domésticos, podrán hacerlo para conciliar con sus nuevos aliados.

En el Partido de la Revolución Democrática la cosa no va mejor. Al contrario, el que fuera el partido insigne de la izquierda mexicana ha perdido sus banderas y con ello a un alto porcentaje de su militancia, contando entre los ya ausentes a sus más simbólicos fundadores y figuras en el ejercicio de la oposición, pareciera que a tal instituto político le quedaran las fracciones burocráticas y la isla de la Ciudad de México, compartida hoy con sus medios hermanos del Movimiento de Regeneración Nacional.

Finalmente, Movimiento Ciudadano, tendrá que lidiar con sus propias banderas: el partido de Dante Delgado ha avanzado con una agenda que en muchas franjas del país no solo se confrontó con la del Revolucionario Institucional, sino que también se distanció de la del PAN. Ejemplo de ello es Jalisco, donde el partido blanquiazul es un competidor serio para ellos, al igual que en Nuevo León. Si bien las banderas del partido naranja parecen resueltas en torno a la “ciudadanización” del Frente, la ciudadanía se verá confundida ahí donde se han posicionado como una vía alternativa en la que terminarán aliándose a las opciones tradicionales en aquellas latitudes.

Ahora bien, en lo externo, para convertirse en una alternativa de gobierno al Partido Revolucionario Institucional y al Movimiento de Regeneración Nacional, tendrá que encontrar sendos e innovadores argumentos del porqué representan ellos un “cambio de régimen”, si donde ya han gobernado los tres, tal transformación ha brillado por su ausencia, y lo que han hecho es apenas repetir (casi siempre mal), las prácticas que critican a sus dos contrincantes a la vista.

Por otro lado, aquello de la invitación a la sociedad civil para integrarse a este Frente y hacerlo así ciudadano, entendiendo por este último concepto uno separado de los “políticos tradicionales” o aquellos que se dedican a la vida pública como principal actividad, no ha resultado tener empuje en la agenda de la sociedad. Esa bandera parece haberla ganado ya movimientos como el que encabeza Pedro Kumamoto en Jalisco, donde le ha arrebatado el discurso y la identidad, justo a los tres partidos que hoy conforman este Frente, de dicha alternativa.

El Frente tendrá así que superar primero sus propios frentes, para luego ir a convencer a su militancia primero, a sus simpatizantes después y finalmente a la ciudadanía del porqué representan un proyecto viable, cuando llevan históricamente años en la contienda denostándose ellos y sus programas ¡Vaya frentes para el Frente!

Nota de contexto: La #EstafaMaestra habla de dos cosas: de la evolución de nuestro periodismo de investigación a cargo del reconocido portal Animal Político (hay que fondear), así como de la evolución de una sociedad civil activa que en mucho coadyuva hoy con la democratización del país en su vertiente más amplia e importante; también habla de los serios retos que tiene frente a sí el Sistema Nacional Anticorrupción, pues nuestras instituciones de hoy, nos están quedado mucho a deber.