'Arquero II'. Su autor, Ismael Guardado, nació un 13 de septiembre de 1942 en Ojocaliente, Zacatecas.

La Gualdra 308 / Río de palabras

A veces se levanta uno, ya tardecito por cierto, con una idea. Una genialidad que bien sabe uno que a nadie, absolutamente a nadie se le había ocurrido. Mientras se rasca la cabeza y se espabila uno un poco, busca entre el tiradero de ropa, libros y hojas un cuaderno para apresar la idea, para que no se escape ni se esfume como otras tantas lo han hecho. Desplaza uno el tiradero hacia otra parte y por fin encuentra el cuaderno, lleno de ideas, de otras tantas que de repente así como hoy se ocurren y empieza a leerlas, a descubrirlas geniales… pero recuerda que la idea está escapándose y antes de que lo haga toma el cuaderno y busca una pluma. De ésas tiene uno varias, el problema es conseguir que una de ellas suelte la tinta, con la falta de uso los bolígrafos se secan, uno encuentra por fin una de tinta roja. Está a punto de escribirla cuando de pronto llaman a la puerta, es el señor de las tunas; sale uno, platica, hace preguntas de cortesía. Entra uno a la casa, se sirve tres tunas en un plato, es tarde, aún no ha desayunado; se prepara uno un par de huevos con frijoles refritos, sale uno a comprar pan de caja para acompañarlos. Se entretiene platicando con el vecino, con la señora de la tienda, con los albañiles. Regresa a recalentar los huevos, los frijoles, a poner agua para el café. Enciende la tele, revisa uno su face en la computadora, se llega la tarde, come, caga, ve otra vez la tele. Es casi de madrugada, hay que dejar que descanse el cuerpo. A punto de meterse a la cama, ve uno la libreta, la pluma roja y recuerda que por la mañana, ya tardecito, una idea lo había asaltado. Desgraciadamente por más esfuerzos que hace uno no la recuerda. Se resigna uno y se mete a la cama, esperando que el ocio creador regrese y a la mañana siguiente vuelva a despertarse uno con una idea.

