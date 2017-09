En Oaxaca, duermen en la calle por temor a otro sismo

Miles de habitantes de los municipios de Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, entre otras demarcaciones de la región del Istmo de Tehuantepec, han dormido estas noches en las calles ante el temor de un nuevo sismo.

Y es que luego del temblor del pasado jueves, que devastó el municipio de Juchitán de Zaragoza, provocó la muerte de unas 40 personas, un centenar de heridos y más de 5 mil viviendas dañadas, los pobladores prefieren pernoctar en la calle y sus automóviles para evitar el riesgo de que su casa se desplome sobre ellos.

Necesitamos ayuda, no podemos volver a nuestras casas, están destruidas, reclamaron vecinos de la cuarta sección de Juchitán; la misma petición se repitió en la segunda, quinta, séptima y octava sección, donde los daños ocasionados fueron devastadores, pues la mayoría de las casas tienen severos daños.

Grupos de vecinos se unieron ante la contingencia y bloquearon algunas vialidades con sus automóviles, al centro de la calle durmieron en catres, sillones, sillas, colchonetas; en cada sitio los adultos vigilan los alrededores.

Nos urge la ayuda, necesitamos seguridad, las calles no son seguras, tengan cuidado, no vayan a la octava sección y tengan cuidado con los mototaxis, expresaron los vecinos.

Los pobladores reconocen que Juchitán es un municipio que sufre de alto índice de violencia; sin embargo, con la emergencia ni los delincuentes han seguido en sus actividades; por el momento pareciera que hay una tregua.

Pese a ello, los pobladores que duermen en las banquetas, bateas de sus camionetas o en el suelo vigilan de manera constante ante cualquier situación que se pueda presentar, pues existe temor tanto por la delincuencia como por las constantes réplicas del sismo del pasado jueves.

Tenemos miedo, no sabemos qué va a pasar ahora, ¿qué vamos a hacer?, ya no tenemos casa, no podemos entrar por nuestras cosas, manifestaron los integrantes de la familia Villalobos Martínez, quienes pernoctan frente a su domicilio.

En Asunción Ixtaltepec ocurre una situación similar: autoridades municipales informaron que 80 por ciento de los hogares sufrió daños críticos en la infraestructura, lo que obligó a sus habitantes a dormir en la calle por miedo a un derrumbe.

En esta comunidad la ayuda no ha llegado. Miembros del Ejército Mexicano recorrieron la zona este sábado; no obstante se dedicaron sólo a realizar un censo.

En la calle Independencia había tres binomios (canes) de búsqueda y rescate, éstos revisaban una casa que se había desplomado por completo; pero al preguntarle a los uniformados si había alguna persona atrapada, respondieron que no, mientras un elemento fotografiaba la acción de búsqueda.

Tan sólo en la calle Francisco I. Madero, entre Chuy Rasgado e Independencia, se colapsaron 20 casas; en esta cuadra falleció la señora Antonia López de Valdez, quien vivía con su esposo, pero éste se encontraba fuera de la ciudad. La mujer salía de su casa cuando una barda le cayó encima. Los daños en su vivienda fueron significativos, por lo que sus vecinos la velaron en otro domicilio.

Por la tarde de ayer, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa acudió a esta zona, donde recorrió las calles y se comprometió a la entrega de apoyos.

