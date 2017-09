El huracán Irma devastó islas del Caribe; en Florida sigue desalojo

Florida.

Más de 75 mil personas se han desplazado a refugios en Florida para escapar de vientos y marejadas potencialmente letales del huracán Irma. Al menos 400 albergues están abiertos, la mayoría en escuelas, iglesias y centros comunitarios, indicaron ayer autoridades del estado. En total se llamó a más de 6 millones de personas a desalojar.

Se produjo una escena caótica afuera de una cancha de las ligas menores de hockey en el suroeste de Florida, donde miles de personas hicieron una larga fila para refugiarse. Algunas aguardaron más de cinco horas, porque sólo había dos puertas abiertas.

Cuando la lluvia comenzó a caer intensamente, se abrieron más puertas y la Arena Germain, de 8 mil 400 asientos, se llenó rápidamente.

El vecino estado de Georgia se prepara también para el impacto del ciclón, que podría inundar la costa y provocar la caída de árboles y postes eléctricos en Atlanta.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) estadunidense advirtió que parece más probable que el ojo del huracán golpeé la zona del archipiélago de los cayos, el suroeste de Florida y la región de Tampa Bay.

Las autoridades pidieron a los habitantes que continúan en los cayos abandonar rápidamente esas islas.

Cinco personas murieron en los territorios británicos de Islas Vírgenes y otra falleció en la isla de Anguila, a causa de Irma, informaron autoridades locales.

Entre proteger y desalojar, las islas caribeñas de San Martín y San Bartolomé, ya devastadas por el ciclón, se prepararon en una carrera contrarreloj ante la llegada del huracán José, que afectó las labores de rescate.

Irma continuó su destructivo trayecto hacia las costas de Florida, donde 6.3 millones de personas recibieron el llamado obligatorio de desalojar el área, una de las mayores evacuaciones ordenadas en la historia de Estados Unidos. Tienen que irse, no esta noche, no en una hora, sino ahora mismo, advirtió a los habitantes el gobernador de Florida, Richard Scott, quien movilizó a toda la Guardia Nacional del estado para enfrentar el meteoro. En tanto, la policía local preparaba labores de búsqueda y rescate.

Mientras se agota el tiempo de desalojo y tras un cambio de curso, el ojo del huracán se aproxima a chocar contra la región occidental de la bahía de Tampa. Los meteorólogos pronosticaron que el vórtice llegará a tierra este domingo cerca de los cayos y que luego subirá junto a la costa del estado, en el Golfo de México, antes de arribar al área de Tampa Bay. Será el primer impacto directo de un meteoro en la zona en casi un siglo.

Se espera que el ojo de Irma no atraviese el área metropolitana de Miami, donde durante días se creyó que habría un impacto directo. No obstante, la zona será castigada por peligrosos vientos huracanados y se prevén inundaciones de 1.8 a 3.6 metros, informó el portavoz del CNH, Dennis Feltgen.

Además de los preparativos en Florida, también se ordenó el desalojo de 540 mil personas al este de Georgia y toda la población de las islas frente a la costa de Carolina del Sur, de las cuales Hilton Head, la más grande, tiene unos 40 mil habitantes.

El considerado huracán más potente dejó al menos 25 muertos a su paso por islas del Caribe. Diez en la parte francesa y dos en la holandesa de San Martín, cuatro en Islas Vírgenes, seis en Islas Vírgenes Británicas y el archipiélago de Anguila, dos en Puerto Rico y uno en Barbuda.

En las devastadas islas antillanas de San Martín y San Bartolomé los socorristas actuaban con premura para ayudar a los habitantes antes de la llegada de otro poderoso ciclón de categoría cuatro, José, esperado en los territorios de la colectividad de ultramar francesa para las próximas horas.

En República Dominicana al menos millón y medio de personas permanecían sin agua potable a lo largo de la costa norte, debido a que 56 acueductos quedaron fuera de servicio tras el paso de Irma.

