Emergencia y luto en México

El gobierno de México informó que el sismo de magnitud 8.2 en la escala de Richter, que afectó el centro y sur del país el jueves a las 23:49 horas, dejó un saldo preliminar de 61 personas muertas; mil 145 escuelas dañadas en 12 entidades; el derrumbe del hospital del Issste en Juchitán, Oaxaca; cientos de casas y edificios públicos dañados, así como 1.8 millones de personas sin acceso a energía eléctrica, principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca, donde se concentraron las víctimas mortales.

Los reportes oficiales, hasta el cierre de esta edición, daban cuenta de 45 personas fallecidas en Oaxaca, 12 en Chiapas y cuatro en Tabasco. De los centros escolares, seis estaban en condiciones críticas, 30 con afectaciones parciales y el resto con daños menores.

El fenómeno natural, que se sintió con fuerza en la capital del país cerca de la medianoche del 7 de septiembre, generó afectación en 76 planteles de la Ciudad de México, dos de ellos con posible daño estructural.

El mayor número de escuelas dañadas, 800 son de Chiapas y 60 de Oaxaca. La suspensión de actividades docentes se extendió a 11 estados (Ciudad de México, estado de México, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Guerrero y Puebla) en prescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a fin de revisar las instalaciones. A esta medida se sumaron la UNAM, el IPN y la UAM.

El Comité Nacional de Emergencias de la Secretaría de Gobernación informó que la tarde de ayer se había restablecido el servicio eléctrico para 1.6 millones de usuarios. También se garantizó el suministro de agua potable con normalidad en las zonas siniestradas, mientras el Sistema Cutzamala, que abastece a gran parte de la Ciudad de México, se reportó sin ninguna afectación.

La Secretaría de Economía indicó que pese a daños menores en tiendas de Chiapas y Oaxaca, en ambas entidades se tiene garantizado el abasto de alimentos para por lo menos 22 días.

La revisión continúa, pero los informes preliminares señalan que las afectaciones en viviendas, escuelas y edificios públicos se concentraron principalmente en Chiapas y Oaxaca. En esta última entidad los mayores daños ocurrieron en 4 mil comunidades de los 570 municipios, de los cuales Matías Romero, Juchitán, Niltepec y San Lorenzo Cacalotepec resultaron más afectados.

La infraestructura de salud tuvo deterioros menores en hospitales y unidades médicas. El saldo de personas con lesiones de diversos grados fue de 200.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que su red de hospitales y clínicas no sufrió daños estructurales y opera sin contratiempos.

En tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señaló que enviará brigadas sanitarias a Chiapas y Oaxaca, para atender la emergencia derivada del sismo y prevenir situaciones de riesgo.

Por su parte, el titular de Salud, José Narro, quien lamentó la pérdida de vidas luego del sismo, informó, respecto del huracán Katia, que se desplegó una gran capacidad humana, de recursos, materiales y de organización. Agregó que ya se encuentra en la zona de riesgo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri, así como brigadas e insumos necesarios para prevenir o reducir daños a la salud de la población en peligro.

Centros de acopio

Diversas dependencias instalaron centros de acopio. El gobierno federal determinó concentrar la ayuda en Campo Marte, donde los ciudadanos podrán acudir para entregar víveres, cobijas y colchonetas, que serán transportados por el Ejército a las zonas siniestradas.

La Cruz Roja Mexicana dio a conocer en conferencia de prensa que desde este sábado contará con cuatro centros: en su sede de Polanco en la Ciudad de México, en la de Tuxtla Gutiérrez, en Toluca y en la ciudad de Oaxaca. También destacó que recibirá donaciones económicas en la cuenta 0404040406 de Bancomer, a nombre de Cruz Roja Mexicana IAP.

La UNAM y el IPN también tendrán centros de acopio. La primera lo instaló en el estadio Olímpico Universitario, junto a las astas banderas, y estará abierto de las 9 a las 17 horas. El Politécnico los abrirá en Zacatenco, en las instalaciones de la Secretaría de Extensión e Integración Social, y en el Casco de Santo Tomás, en el centro conocido como el Cuadrilátero, en Prolongación de Carpio y Lauro Aguirre.

Asimismo, la Secretaría de Marina Armada de México puso en operación un centro de acopio para recolectar víveres, el cual fue instalado en el Cuartel General del Alto Mando, que se localiza en la delegación Coyoacán.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, ofreció elevar oraciones y el apoyo y solidaridad del gobierno federal a las víctimas del sismo, que tendrán, insistió, el acompañamiento de la administración de Enrique Peña Nieto.

Al entregar en el Senado el paquete económico de 2018, el titular de Hacienda y los legisladores presentes guardaron un minuto de silencio por quienes perdieron la vida a causa del temblor.

El senador Ernesto Cordero anunció luego que el Senado abrió una cuenta en Banorte (0669006667) para recabar recursos destinados a los damnificados, en la que legisladores y la población en general podrán depositar los apoyos monetarios.

En tanto, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dijo que no tiene reportes hasta el momento de empresas con daños estructurales en sus instalaciones, aunque la información fluye con lentitud en el sur de Oaxaca y en Chiapas.

Recalcó que no podrán ser despedidos ni sancionados quienes no puedan presentarse a laborar debido a efectos o consecuencias del fenómeno natural. Los patrones que incumplan con esa disposición serán multados hasta con 5 mil salarios mínimos, detalló.

En tanto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México indicó que hubo daños menores principalmente en la Terminal 2, con cristales rotos y en puertas de acceso, además de fisuras.

Aeromar transportará los insumos depositados en los centros de acopio, habilitados en la Ciudad de México, para apoyar a los habitantes de los municipios de Juchitán e Ixtepec, Oaxaca, afectados por el sismo.

