Javier Lozano admite que conoció a jefe ‘huachicolero’

Javier Lozano Alarcón, senador del Partido Acción Nacional (PAN), aceptó que en 2012 conoció al presunto líder de una de las bandas de huachicoleros en Puebla, Othón Bravo Muñoz, conocido como El Cachetes, pero aseguró que no tuvo ninguna relación comercial o de negocios con él.

“¡Qué se va a imaginar uno, que después de cinco años, va estar metido en escándalos de huachicol!”, agregó. Rechazó que ese grupo le haya regalado la camioneta Cadillac. No me regalaron nada, fue un comodato durante la campaña.

Indicó que obviamente documentó ese préstamo ante la autoridad laboral. No me la dio Othón Muñoz, sino uno de ellos, creo que se llama Ángel López. Me la prestó y por eso, con toda naturalidad está la foto , sostuvo, en relación con esa imagen que ha provocado ya un escándalo en Puebla.