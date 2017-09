Premio Caerus 2017 [Arte y tecnología]

La Gualdra 307 / Convocatorias / Arte

Desde los inicios de INDI (acrónimo para ingeniería y diseño) nuestro objetivo ha sido rediseñar la manera en la que las personas se relacionan con la tecnología, y cómo la tecnología interviene en nuestras vidas. Creemos que los desarrollos de vanguardia están siendo sub utilizados y sub aprovechados, además de que no hay suficientes desarrollos originales mexicanos, por lo que nuestro objetivo es no sólo crear nuevas tecnologías dentro de nuestro país, sino desarrollar proyectos que imaginen y lleven a la realidad nuevas maneras de aplicar la tecnología para generar experiencias humanas positivamente atípicas, o extraordinarias.

Nuestros primeros proyectos fueron notoriamente enfocados a la mejora en calidad de vida social, principalmente en el área de la salud; los más importantes, involucran exoesqueletos, o robots portados sobre el cuerpo, que brindan a las personas con discapacidad la oportunidad de volver a caminar. Durante los pasados cuatro años, esta línea de desarrollo es la que nos ha ganado más renombre en el mundo científico y en los medios digitales de distribución de información, tanto a nivel nacional como internacional.

Ahora, pretendemos incursionar en una nueva línea también enfocada en proveer mejoras en la calidad de vida social, aunque quizás de una forma que no es tan evidente: aplicando la tecnología a la experiencia artística. En el mundo, existen diversos, aunque aún no tan numerosos, ejemplos de cómo la combinación de tecnología de vanguardia en robótica y de la visión artística y creativa correcta resultan en instalaciones interactivas que no sólo plantean un concepto artístico profundo sino que permiten al público general, muchas veces de forma gratuita, exponerse de forma completa, involucrando todos sus sentidos, a experiencias que no pueden encontrarse en ningún otro lugar del mundo, de ninguna otra manera. Queremos brindar experiencias como ésas al público mexicano y latinoamericano; y queremos que sean desarrolladas por mexicanos y latinoamericanos, no importadas.

Sabemos que existe el talento necesario aquí, dentro de nuestro país; y que si no se ha creado más no es por falta de motivación, sino porque no se ha presentado la combinación correcta de factores. Nuestra intención es fomentar que esa combinación correcta suceda; por eso, por medio del Premio Caerus 2017, ofrecemos nuestro apoyo y ponemos nuestros recursos a disposición de los artistas que están ahí afuera.

A través del Premio Caerus 2017, convocamos a todas y a cualquier persona mayor de 18 años a desarrollar y presentar una propuesta de proyecto cuyo enfoque sea el desarrollo de una instalación artística a base de tecnología. El premio para la mejor propuesta: un fondo de $330,000.00 MXN para su desarrollo. La parte artística será desarrollada por el proponente; de la parte de tecnología nos encarguemos nosotros.

Sabemos que no todos abrazarán la idea de combinar la tecnología con el arte; sabemos que muchos artistas preferirían mantenerse fieles a métodos creativos tradicionales y que muchos científicos y tecnólogos encontrarían más productivo dirigir la investigación y desarrollo a aplicaciones industriales o productivas, pero genuinamente creemos que proyectos así no sólo abren camino a nuevas posibilidades que aún no podemos ver, sino que, lo que es más importante, inspiran o engendran la creatividad y la curiosidad en cada persona que tiene contacto con ellos.

Nuestro objetivo fundamental es impactar positivamente a la sociedad por medio de la tecnología, y creemos que combinarla con las artes es la manera más efectiva de hacerlo.

Para mayor información:

INDI Ingeniería y Diseño S.A.P.I. de C.V.

[email protected]

www.indi.global

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra-307