Nos ofende, nos lastima cualquier homicidio: Tello

Este viernes el gobernador Alejandro Tello entregó 15 patrullas a la Policía Estatal n foto: La Jornada Zacatecas

La delincuencia ha afectado recientemente a empresarios locales

Señala que el aumento en consumo de drogas es la causa del deterioro social e inseguridad

Se van a aplicar cambios en la estrategia en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe: PGJE

Informan que están por fijar fecha para un encuentro con cámaras empresariales a fin de establecer estrategias que puedan desarrollar de manera conjunta

“Cuando se golpea a los grupos delincuenciales, ellos empiezan a buscar la manera de obtener recursos y están buscando mediante extorsión, mediante secuestro”, aseguró el gobernador Alejandro Tello Cristerna tras las recientes agresiones que han sufrido empresarios del estado.

La última de ellas fue este jueves cuando dos sujetos armados asesinaron al propietario de la carnicería Reyna, ubicada en la colonia Gavilanes, después de que intentaran llevárselo por la fuerza.

“Es un tema muy complejo, delicado. Nos ofende, nos lastima. (…) Yo me siento realmente muy lastimado; eso pega en la percepción del gobierno”, señaló el mandatario estatal en entrevista con los medios de comunicación.

Precisamente el viraje de los grupos delincuenciales a delitos como el secuestro y la extorsión para conseguir recursos que financien sus actividades ilícitas es la razón por la que “tenemos que cambiar nuestra estrategia”, reconoció Tello Cristerna.

Señaló que este mismo viernes se tuvo una reunión extraordinaria del Grupo de Coordinación Local (GCL) con el objetivo de revisar la situación y definir la ruta que deberá seguirse para brindar seguridad a la ciudadanía.

En este sentido, el procurador general de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, informó que, en el caso de los empresarios, se está por fijar una fecha para sostener un encuentro con las cámaras empresariales, a fin de establecer estrategias que puedan desarrollar de manera conjunta.

En cuanto a la seguridad en general, aseveró que se van a aplicar cambios en la estrategia en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe, y también en otros municipios del estado.

Entre las acciones que mencionó está el arranque de un operativo de vigilancia “más contundente”, mediante el que se establezcan Bases de Operación Mixta adicionales a partir de este viernes. Además, sostuvo que es necesario continuar trabajando en inteligencia criminal, ya que con ella se logrará la desarticulación.

“Tenemos que poner un alto”, prosiguió, por su parte, el gobernador e hizo un llamado a la sociedad para que interponga la denuncia correspondiente en caso de ser víctima de algún hecho delictivo.

“Me preocupa mucho (…) que no se denuncie, que no nos den los elementos, que no podamos saber y actuar. Luego se entera uno de hechos que no se reportan y esa falta de confianza en la autoridad nos debilita a todos”.

El mandatario estatal descartó de manera categórica la posibilidad de que el incremento de los hechos delictivos tenga alguna relación con su primer Informe de Gobierno y, por ende, con un intento de desestabilización.

Al contrario, indicó, esta situación “no ha sido sólo cerca del informe. Tengo que reconocer que ha sido un año muy difícil, han sido meses realmente complicados. Mientras más detenemos personajes de la delincuencia, más siguen apareciendo, y eso nos dice también que tenemos que apostarle mucho a la educación, a la cultura, al deporte, a los valores en la familia, porque a final de cuentas, si no, se va a convertir en un círculo vicioso donde capturas pero siguen apareciendo nuevos delincuentes”.

En ese tenor, dijo que es irresponsable abordar este tema y utilizarlo desde un punto de vista político; “no se trata de señalar omisiones de la sociedad o posturas de los medios de comunicación. Zacatecas necesita lo contrario, unidad y decir ya no más. Unirnos en aras de una solución, sociedad, gobierno, medios de comunicación; todo en su conjunto”.

Más violencia por consumo de drogas mayor

Durante un evento previo a la entrevista, en el que se entregaron 15 patrullas para la Policía Estatal, el gobernador hizo hincapié en que el aumento en el consumo de drogas es la causa del deterioro social y del clima de inseguridad que vive la entidad.

Esto lo señaló tras aseverar que “al hablar del fenómeno de la violencia en Zacatecas poco se analizan sus raíces” y, aunque sin ofrecer datos concretos sobre esta tendencia al alza en el consumo de estupefacientes en la entidad, agregó que lo que se está dando hoy en día es una lucha por el control del mercado de las drogas.

Por ello, recalcó que aparte de las estrategias de contención de la actividad de los grupos , se requiere atacar el origen y enfatizó que “la paz no se logra de un día para otro; exige trabajo, paciencia”.

Al referirse a la actuación de las corporaciones policiacas y de los elementos del Ejército Mexicano que desarrollan las labores de seguridad, hizo un llamado a los legisladores a “ponerse en los zapatos de la población y de las autoridades y de una vez por todas” elaboren un marco jurídico acorde a los requerimientos actuales del país.