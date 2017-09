Imagen de archivo

A través de redes sociales y ante la ola de violencia que sacude al estado de Zacatecas, el diputado Luis Medina Lizalde expresó su indignación con el siguiente mensaje:

Conocí a Antonio Frausto de toda la vida; nacimos en la misma comunidad; hijos ambos de primos hermanos, nos unió la conciencia del común origen.

Fue trabajador como el que más, pacífico; no compartía mi pensamiento político, más bien creía en el sistema.

Testigo de su hombría de bien, como el de otras víctimas cuyo modo de vivir me consta. Muertes como la de Toño me inspiran un encabronamiento intenso cada vez que escucho al gobierno decirnos que los que caen son porque andan en malos pasos, que es un ajuste entre cárteles, que la gente de bien no tiene por qué preocuparse.

Corran riesgos, dejen de gastar estúpidamente el dinero público y atiendan las urgencias que nos ahogan. Si no saben, pregunten a los que sí saben; si tienen miedo, lo entendemos, pero quítense y no estorben, y si no están dispuestos a cambiar de actitud, simplemente lárguense a vivir su mediocridad en la paz que, con su ineptitud, nos niegan.

Saludos fraternales y disculpen que hable hoy más mi ánimo que mi reflexión serena.