Trabajadores toman la presidencia de Guadalupe; exigen igualdad de prestaciones laborales

Los inconformes bloquearon la presidencia municipal desde temprana hora de este miércoles ■ FOTO: CORTESÍA

■ Algunos tienen entre 5 y 12 años de antigüedad, con contratos temporales

Este miércoles fue tomada la presidencia municipal de Guadalupe por un grupo de trabajadores encabezados por el Sindicato de Trabajadores Independientes del Estado de Zacatecas (Sitez).

Esta acción, dijo el líder sindical Alejandro Rivera Nieto, fue necesaria después de agotar la vía del diálogo, mediante la que se exigieron igualdad en el otorgamiento de prestaciones laborales para 63 empleados.

Precisó que éstos tienen entre 5 y 12 años laborando en el ayuntamiento con contratos temporales, por lo que ya pueden ser acreedores a una base dentro de la nómina municipal, y algunos de ellos, inclusive, no cuentan con seguridad social.

Rivera Nieto señaló que, en un primer momento, enviaron escritos con estas solicitudes a todos los regidores y a la contraloría municipal; sin embargo, al no ser atendidas sus demandas, acordaron tomar las instalaciones para ser escuchados.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Guadalupe, Héctor Pastor, informó que después del mediodía sostuvieron una reunión en el auditorio municipal con el grupo de inconformes, la cual estuvo encabezada por el alcalde Enrique Flores y también asistieron otros funcionarios del ayuntamiento para tratar de buscar soluciones a las solicitudes.

En primer lugar, refirió que les solicitaron el pago retroactivo de un recurso que se otorgó hasta finales del mes de junio y el cual, sostuvo, únicamente lo recibieron los empleados sindicalizados debido a que formaba parte del contrato colectivo que se firmó con el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop).

No obstante, apuntó que el presidente municipal aseguró que se buscará la posibilidad de obtener los recursos necesarios para otorgar este recurso no sólo a los trabajadores que se manifestaron este miércoles, sino a todos los que no lo obtuvieron.

El monto para cumplir este compromiso sería de 2.5 millones de pesos, ya que son 2 mil trabajadores en todo el ayuntamiento, de los cuales sólo 400 forman parte del sindicato.

En cuanto a la falta de seguridad social, el secretario de Gobierno precisó que la ausencia de esta prestación no es responsabilidad de esta administración, sino del gobierno con el que firmaron su contrato para ingresar a laborar a la presidencia.

Además, expuso que se les planteó que el ayuntamiento “no está en condiciones económicas de ofrecerles seguridad social”, por lo que tan sólo se revisarán los casos especiales de madres jefas de familia o de personas enfermas que requieran de los servicios médicos constantes.

Asimismo, el funcionario municipal informó que se analizará caso por caso la situación de los trabajadores que manifestaron su inconformidad este miércoles con la toma de las instalaciones para poder dar una respuesta en torno al otorgamiento de bases.