Libertad de prensa peligra en EU, advierte ONU

Ginebra. La libertad de prensa y la integridad de los periodistas peligran en Estados Unidos bajo la Administración del presidente Donald Trump, alertó hoy el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en Ginebra.

Trump está socavando la libertad de prensa, al tiempo que peligrosos acontecimientos ya en marcha podrían llevar a un aumento de la violencia contra los periodistas, dijo Zeid.

En concreto se refería a las acusaciones de Trump de que los medios producen fake news, el famoso término acuñado por el mandatario para referirse a mentiras o noticias falsas, y a sus repetidos ataques verbales contra los diarios The New York Times, The Washington Post o la televisión CNN.

“¿No supone esto una incitación a que otros ataquen a periodistas?”, respondió Zeid al ser preguntado sobre la situación actual en Estados Unidos en el marco de una rueda de prensa dedicada a las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

“Y supongamos que un periodista resulta dañado por una de esas organizaciones: ¿no tendría el presidente responsabilidad por esto, por haberlo alentado?”, señaló. En junio, el congresista republicano Greg Gianforte fue multado y condenado a prestar servicios a la comunidad tras golpear a un periodista del diario británico The Guardian.

Además, la retórica de Trump está empezando a tener repercusiones fuera de Estado Unidos, dijo Zeid.

En Camboya, un funcionario gubernamental utilizó sus palabras para justificar una amenaza contra las emisoras extranjeras. Y la autoridades camboyanas hicieron realidad sus amenazas la semana pasada al revocar licencias a Voice of America y Radio Free Asia, así como tomar medidas contra medios independientes locales.

“Es realmente bastante sorprendente cuando uno piensa que la libertad de prensa, que no es sólo una piedra angular de la constitución estadunidense, sino algo que Estados Unidos ha defendido al paso de los años, se ve ahora atacada por el propio presidente”, señaló Zeid.