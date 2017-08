La Gualdra 306 / Río de palabras

¡Ay, vieras cómo me gustan los hombres callados!, sí, ésos que nada más dicen sí, no o quién sabe. Los que no necesitan palabras para hacerse notar ante el resto de la gente. Me encantan esos hombres que cuando conversan contigo no dicen frases de más de cinco palabras, pero sabes que están escuchando todas las tonterías que una les cuenta, porque tienen sus detalles: que si les dices que te gusta el color amarillo, al día siguiente llegan con un ramo de rosas de ese color; que si tal cantante tiene una canción muy bonita, pues a la noche te lleva serenata con el estéreo de la camioneta y la repiten hasta tres veces; si te gusta el pan con chocolate, llegan por la tarde y te llevan una concha. Me gustan los hombres que nomás te miran y te toman de la mano, te llevan a la pista, bailan contigo y te mueven bonito. Ésos que sin decir una palabra te acompañan a la puerta de tu casa y antes de llegar, en un callejón se detienen y empiezan a besarte. ¡Ay cómo me gustan los hombres silenciosos! Ésos que parece que llevan en la mirada un gran peso, que guardan adentro montones de secretos; pero que cuando llega la hora se quedan mirando cómo te desvistes, te abrazan fuerte, te besan y en silencio te hacen sentir muy bonito.