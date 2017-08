Eruviel no se descarta como presidenciable

Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, podría ser uno de los candidatos por el PRI a la presidencia de México. Foto Archivo La Jornada

Toluca, Mex. El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas se dijo “vivito y coleando” en la carrera por la candidatura de su partido a la presidencia de la república, y rechazó que solo existan cuatro aspirantes como ayer lo señaló el senador Emilio Gamboa Patrón.

Tras haber recibido el doctorado Honoris Causa de la Escuela Judicial de la entidad, el mandatario expresó en entrevista colectiva que “la política no es una carrera de 100 metros, sino un maratón que hay que correr con inteligencia, con sus pausas, sin prisas y haciendo uso de todo el entrenamiento que se ha tenido.

“Hoy no me descarto ni me encarto, claro que sí, sigo vivito y coleando y desde luego que terminando la gestión (de gobernador), habremos de platicar con la familia, tomar una determinación y preparar una estrategia, tal vez….”, dijo Ávila Villegas.

El gobernador mexiquense rechazó que la Asamblea Nacional de su partido le haya hecho un traje a la medida al secretario de Hacienda José Antonio Meade para conseguir la postulación del PRI a la presidencia del país. “Para nada, la Asamblea deja un camino a toda la militancia, nos deja un partido abierto, un partido que permite la inclusión, así es que, insisto, no es una carrera de 100 metros, es todo un maratón”, recalcó.

Indicó que los aspirantes a la nominación deben esperar los tiempos que fije la ley, que se emita la convocatoria y de acuerdo a los lineamientos que ésta señale, ahora sí cada uno determine si participa o no en un proceso interno.