Ordena TEPJF nuevo cómputo en 556 casillas del Edomex

Aspectos de votaciones en casillas de los Reyes La Paz, estado de México. Foto La Jornada

Ciudad de México. Sin discusión y de manera unánime, al resolver las solicitudes de un recuento de votos de 17 mil 79 casillas de diversos distritos de la elección para gobernador del estado de México, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió solamente abrir nuevo escrutinio y cómputo en 556 casillas, las cuales se consideraron que si se encontraban dentro de los supuestos de ley para realizar estos recuentos.

Por ello, como parte del desahogo de los 75 juicios de inconformidad promovidos contra los comicios mexiquenses, instruyó a la Sala Regional Toluca a encabezar los trabajos de recuento a partir del próximo domingo 27 y que deberá concluir a mas tardar el martes 29, a fin de que posteriormente la Sala Superior proceda a resolver las impugnaciones de fondo que existen en contra del proceso electoral.

La única intervención corrió a cargo de la magistrada presidenta, Janine Otalora Malassis quien explicó que el número de casillas donde se ordenó el recuento representan el 2. 98 por ciento de las 18 mil 605 casillas que se instalaron en las elecciones del pasado 4 de junio. De acuerdo al TEPJF el desechamiento de 16 mil 523 casillas se derivo de que o bien ya se había realizado el recuento en otra etapa de la elección, por lo que no podría volverse a recontar o bien, no se solicitó en su momento, la causal argumentada no es procedente, entre otras.

Según Otalora Malassis, con el recuento de 556 de las 17 mil 79 casillas que el conjunto de los partidos demandaron para su recuento, se garantiza la certeza en el proceso de resolucion de los juicios promovidos por los partidos políticos. Nadie más habló por lo que en menos de 20 minutos, incluida la lectura de la cuenta de los juicios acumulados, se desahogaron todos los juicios de inconfomromidad.