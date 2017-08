Gobierno cuenta con “plan B” sobre TLCAN: Guajardo

Ciudad de México. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, desestimó el más reciente mensaje por Twitter que envió el presidente de Estados Unidos contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al señalar que los inversionistas ya están acostumbrados a sus declaraciones y “los que saben invertir no tomarán decisiones drásticas”, pero por primea vez manifestó que el gobierno federal cuenta con un “plan B”, del que no dio detalles, en caso de que no se concrete la renegociación, que inició apenas la semana pasada y que se prevé termine a finales de año.

“Ya extrañábamos al presidente Trump con sus mensajes. Ayer afortunadamente ya regresó a lo de siempre y fue claramente en un evento masivo en el estado de Arizona, donde ustedes recordarán fue el estado que visitó luego de haber estado en México, justamente ya hace un tiempo, antes de las elecciones de noviembre y no extraña que yendo a su base electoral, su discurso regrese básicamente al inicio de donde partió. Lo que es claro es que tenemos que tener nuestros objetivos precisos”, dijo el funcionario ante empresarios que asistieron a la inauguración de la Cumbre Mundial de Líderes en Innovación Logística, que se llevó a cabo en León, Guanajuato, y que fue transmitida por internet.

Guajardo sostuvo que, dado que no es la primera vez que el mandatario hace declaraciones de ese tipo, los inversionistas ya están acostumbrados y saben diferenciar de las acciones. “Yo creo que ya los mercados han sabido descontar lo que son declaraciones o tuits de lo que son acciones. Creo que los inversionistas que saben invertir no tomarán decisiones drásticas hasta no ver realmente lo que son acciones, no sólo discursos”, puntualizó.

México, dijo, seguirá comprometido en la renegociación del TLCAN, pero planteó que el “peor escenario” es que un día las declaraciones de Trump de que se saldrá del acuerdo se vuelvan ciertas pero, puntualizó, “no le tenemos miedo a ese escenario”.

“Si ese día llega –que no es lo que buscamos, buscamos una solución constructiva–, pero ese día tenemos que disparar un plan de la mano de ustedes, para seguir posicionando a este país de la manera como los mexicanos se merecen”.

Fue cuando mencionó el Plan B ante los empresarios. “Sin duda no hay negociación que sobreviva sin un plan B, y México tiene claramente establecido el Plan B. Y en el plan B ustedes tienen una gran responsabilidad”, señaló.

No obstante, en entrevista posterior matizó que sólo se trata de una alternativa, porque el interés de México es lograr la modernización del tratado que beneficie a los tres países asociados: “Como cualquier negociador, no se puede sentar uno a la mesa sin una alternativa, por eso hay que ubicar la alternativa como lo que es: alternativa. No podemos descartar que pueda haber alguna situación donde tengamos que hacer uso de la alternativa, pero no es el principal objetivo, es una alternativa”.

Guajardo volvió a criticar una vez más que Trump limite los objetivos del TLCAN a la pérdida de empleos de su país, pero esta vez lo calificó de miopía y pichicatería.

“En lugar de estar en la miopía y en la pichicatería del debate sobre 500 empleos estaríamos viendo el futuro, el futuro donde habrá camiones de carga sin conductores en las carreteras de este mundo, tecnologías donde en los almacenes ya no necesitaremos personal que esté moviendo mercancías, sino estarán totalmente robotizados como ya hay hoy en día. Lo que tenemos que estar pensando es cómo reentrenamos a nuestra fuerza de trabajo para enfrentar la economía del siglo 21”, enfatizó en su discurso.

Guajardo exhortó a los empresarios a trabajar juntos en caso de que Estados Unidos se salga del TLCAN. “Tenemos que estar listos para ese día. Y en ese día ustedes tienen una gran responsabilidad, porque frente a aranceles promedio de 4 por ciento, lo que nos va hacer más competitivos nuestra integración global es el trabajo que hagamos gobierno y sector privado para hacer de este país –y seguirlo haciendo– uno de los más competitivos a nivel internacional”.

Insistió que en la negociación “resolvemos todo o no resolvemos nada” porque se trata de países aliados que deben trabajar en varios aspectos, no sólo en la integración comercial y reiteró que México no ha sido el único ganador con el TLCAN y tampoco la pérdida de empleos por empresas que salieron de Estados Unidos es la principal discusión, sino cuántos más se hubieran perdido si se le hubiera dejado abierto el terreno a Asia para ser más agresivo en la competencia global.