Respuesta de Román Tarango a l columna la Jiribilla.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle me dé la oportunidad de replicar la nota publicada, el 18 de agosto del presente año, en el periódico la Jornada Zacatecas dentro de la columna la Jiribilla, donde se hace alusión a la discriminación de la que fui objeto en evento de entrega de apoyos rurales. Los funcionarios se justificaron de su acto en el Artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales la cual contempla los siguientes casos: II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo; III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado, entre otras fracciones que no accederían delito como lo menciona la regidora Violeta Cerrillo, esto finaliza en una simple interpretación jurídica, en virtud a que no era el servidor público encargado del programa; ademas, no estamos en un proceso electoral registrados como precandidatos o candidatos. Me gustaría hacer el siguiente cuestionamiento en este medio de comunicación.

¿Quién condiciona los Apoyos sociales y se hace campaña para sí y su partido?

Dejare que los lectores juzguen y que la Autoridad Competente determine quién tiene la razón y lo sancione.

Atentamente

Román Tarango

Regidor del Ayuntamiento de Guadalupe