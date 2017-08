'Soldado'. Su autor, el pintor checo Bohumil Kubišta, nació un día como hoy, 21 de agosto, pero de 1884. Así lo recordamos en 'La Gualdra'.

De repente se empezó a llenar de odio: desde la uña del dedo gordo del pie hasta la coronilla. Todas las células de su cuerpo estaban inundadas de ese sentimiento. El código de su ADN se impregnó tanto de odio que llegó a modificarse. Incluso su mirada, ésa que dicen que es el reflejo del alma se teñía de rojo, de tanto y tanto odio que sentía. Ella justificaba lo torvo de su mirada exclamando con una tierna voz que en nada le correspondía: Es por mi problema de presión, no me he tomado las pastillas. Su caminar se volvió más lento y las pausas para pensar lo que decía se volvieron más prolongadas. El odio le había desorientado las neuronas, le había trastocado las ideas. Algunas veces en lugar de ordenar la lista de medicinas en la farmacia, le extendía a la dependienta la lista de los útiles de la escuela. Lo mismo le pasaba cuando iba a la panadería y lo que en realidad quería era comprarse unos zapatos. El odio era más grande, la controlaba en todo; menos en la voz, esa voz que como ya dije a todos nos desconcertaba, sobre todo cuando nos miraba y con esa voz, casi de niña inocente, gritaba: ¡Cómo me caen gordos todos, hijos de la chingada!

