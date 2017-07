Logra PGR vincular a proceso a Javier “N”

El ex gobernador de Veracruz Javier N fue vinculado a proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que permanecerá preso, aunque su encarcelamiento se llevará a cabo en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Tras una audiencia de casi 13 horas, el juez de control Gerardo Moreno García dictó el auto de vinculación al ex mandatario veracruzano, luego de que su defensa fracasó en demostrar que la Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con elementos que lo vinculen de manera directa en el desvío de recursos públicos a empresas fachada y a cuentas de sus prestanombres.

A lo largo de la diligencia judicial, el Ministerio Público Federal presentó datos suficientes para demostrar que el imputado lideraba una organización criminal que operaba en la capital del país, Veracruz, el estado de México y Campeche, donde sus prestanombres adquirieron viviendas, ranchos y parcelas ejidales.

La siguiente audiencia será hasta el próximo 22 de enero de 2018. Durante estos seis meses los fiscales federales podrán reunir más elementos que acrediten el monto total que durante la gestión de Javier N se desviaron del erario veracruzano.

Los deseos del fiscal Pedro Guevara no se cumplieron, ya que a pesar de la insistencia de la PGR por que el ex gobernador fuera enviado a un centro federal de reclusión, sus peticiones no fueron aceptadas y el juez Moreno García determinó que el imputado se quede en el Reclusorio Norte.