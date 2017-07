Ex edil de Silao sentenciado a prisión por agresión a periodista

Silao, Gto. El ex alcalde priísta de Silao (2012-2015), Enrique Benjamín Solís Arsola fue sentenciado a dos años de prisión, al confesar que ordenó al ex director de Policía, Nicasio Aguirre Guerrero, que mandará golpear a la periodista, Karla Silva Guerrero.

El ex presidente fue declarado culpable de lesiones calificadas y amenazas contra la periodista del diario El Heraldo, sin embargo no permanecerá en la cárcel, porque tiene el beneficio de la libertad condicional.

Al priísta sólo le resta purgar casi 7 meses y medio de la condena, porque durante el proceso en su contra ha pasado un año y cuatro meses en el Centro de Readaptación Social (Cereso).

El juez puso una pena de 3 mil 500 pesos, la reparación del daño –no se ventiló el monto- y no podrá ocupar cargos públicos durante dos años y durante la audiencia, Solís Arzola pidió una disculpa a Karla Silva por mandarla golpear, solo porque le molestaban sus notas.

“Esto fue derivado de la instrucción que giré al director de policía 15 días antes (del ataque) y que fue derivado de las notas periodísticas a las que hicieron referencia y reitero una disculpa pública”, expresó el ex alcalde en la audiencia que concluyó la noche del viernes.

El 13 de marzo del 2016, la juez Gloria Hernández Valtierra vinculó a proceso penal al ex alcalde por ser el instigador para que el director de Policía, Nicasio Aguirre Guerrero, ordenará al subdirector de la corporación, Jorge Alejandro Fonseca Durán, contratar a personas que golpearán a la periodista.

“¡Bájale de huevos a tus pinches notas o te a cargar la chingada!”, fue la amenaza que recibió Karla Silva, cuando era golpeada por José Samuel Ornelas Martínez, con el apoyo de Luis Gerardo Hernández Valdenegro y de Joaquín Osvaldo Valero Garnica.

La agresión se consumó el cuatro de septiembre del 2014, en el interior de la oficina de El Heraldo en Silao.

Todos los que participaron en la organización y ejecución de la golpiza están libres.