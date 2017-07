Necesaria, comparecencia de la secretaria de Gobierno ante el pleno: diputados

En el salón de plenos, Aquiles González Navarro recibió la Medalla al Mérito Jurídico “Tomás Torres Mercado” n foto: La Jornada Zacatecas

Tiene derecho a defenderse y demostrar que se actuó con apego a la ley: PRI

Nosotros sostenemos que tiene la razón la CDHEZ, afirma el PT

Es necesario que comparezca la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, ante la 62 Legislatura local.

En este punto coincidieron varios diputados de distintas fracciones parlamentarias ya que, expusieron, se requiere que la funcionaria explique las razones por las que rechazó las recomendaciones que le hizo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) por el desalojo que encabezó su dependencia el 23 de diciembre de 2016 en la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil.

El legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, consideró que la secretaria tiene derecho a defenderse y demostrar que se actuó con apego a la ley en esta situación.

Expuso que este tema “debe ser” una prioridad y aseveró que como poder “totalmente distinto” al Ejecutivo tendrán que hacer los cuestionamientos correspondientes, además de escuchar y atender a la secretaria en su comparecencia.

Añadió que “la ley debe de respetarse y si hoy desde la visión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hay algo que cuestionar en la actuación del Poder Ejecutivo por supuesto que asiste el derecho a la secretaria general de Gobierno de fijar una postura y de demostrar que se actuó de manera correcta”.

Por su parte, la diputada por el Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos de la Torre, sostuvo que este documento que hace público la CDHEZ se deriva de investigación y, por eso, “nosotros sostenemos que tiene la razón la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

Pese a esta postura, añadió que como diputados tienen la responsabilidad de “escuchar a la contraparte”.

En este sentido, precisó que “hasta entonces no se puede emitir un juicio, ni siquiera una opinión, porque debe ser un procedimiento legislativo que se siga con pulcritud”.

Además, destacó que es importante la comparecencia porque, de no justificarse la postura de la secretaria, puede conllevar denuncias incluso de carácter penal.

Aunque este encuentro puede ser en comisiones ante el pleno la Legisladora, consideró que, como ha señalado en otras ocasiones, es más conveniente que se hagan ante todos los diputados para que tenga mayor difusión.

El diputado Santiago Domínguez Luna señaló que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció estas violaciones a los derechos humanos.

Indicó que “lamentablemente al no aceptar a través de secretaría de gobierno nos deja un mal sabor de boca. Prácticamente nosotros vemos que debería de revisar y ver cuál es la recomendación que se está dando y en función de ello aceptarlas. Espero que no sea un cuestión más política que técnica, jurídica y de derechos humanos porque entonces estamos viendo que estaríamos frente a un gobierno que no respeta los derechos humanos y de oídos sordos”.

En el mismo sentido, la legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lorena Oropeza, señaló que “desde la reforma constitucional se dio un gran avance para la defensa (de los derechos humanos) y no se pueden vulnerar en Zacatecas simplemente por posturas políticas”.

Además, calificó esta situación como un “conflicto desafortunado e innecesario”, pues sostuvo que son hechos que pueden solucionarse con diálogo y negociación.

“Me parece que de entada rechazar una recomendación de manera tajante nos habla de la intolerancia”, dijo y concluyó que es necesario que se aclare si efectivamente hubo violación a los derechos humanos y, en ese caso, gobierno del Estado debe asumir la responsabilidad.