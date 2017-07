Fox ganó la presidencia por el dinero: Lino Korrodi

Lino Korrodi Cruz, el personaje central en la triangulación de fondos en la precampaña presidencial de Vicente Fox Quesada, aclara que no firmó el acuerdo de unidad convocado por Andrés Manuel López Obrador para reditar aquella historia en Morena. Considera que el tabasqueño puede ganar la Presidencia en 2018, aunque acota: Espero que ahora sí le atinemos. Hace 17 años fracasó la transición con Fox, que ganó por el dinero .

El sábado, invitado por Alfonso Durazo, participó en la concentración de López Obrador en Hermosillo y, en entrevista con La Jornada, Korrodi aclara que, por el momento, sólo ha suscrito el acuerdo.

No firmé nada que tenga que ver con una actividad política con Andrés Manuel, porque ni siquiera me han llamado. Yo no lo voy a buscar, como no lo busqué. No hay nada todavía , dice.

Este jueves tiene cita para una comida con Yeidckol Polevnsky, la secretaria general de Morena, y ataja: no sé qué va a pasar. No hay compromiso .

–¿Construirá, como Amigos de Fox, una especie de amigos de López Obrador? –se le pregunta.

–Ya no puedo hacer esa tarea. Javier Corral me pidió, por conducto de una diputada, que lo ayudara. Le respondí que le dijera a Javier que ya no funciono en eso, porque estoy lastimado y no tengo convocatoria.

“Me lo pidieron priístas y panistas. Jesús Ortega me planteó que fuera candidato a gobernador de Tamaulipas y me negué.

“Los tiempos son diferentes. A Andrés Manuel no lo conozco, pero es una personalidad diferente a la de Fox. Veo algo de humanismo en él. Lo que se hizo con Fox fue un mecanismo de estrategia único.

“Con López Obrador debe ser distinto y debe tener estatura para cumplir con el proceso de transformación y cambio que requiere México.

Más que conocerlo, hago una evaluación: cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, ¿dejó la ciudad destrozada? ¿Acaso está la ciudad vuelta loca por el desastre que dejó? Gracias a él, el PRD sigue controlando la ciudad.

–¿Es correcta la percepción de que le acercará empresarios a López Obrador?

–En política, si tienes poder, ahí traes a los empresarios y a los políticos. Una vez que no tienes eso, no. Ya no lo tengo.

–López Obrador dijo que quien comete errores merece una segunda oportunidad. ¿Morena es su segunda oportunidad?

–Respeto lo que dijo y la intención, porque tiene que mandar un mensaje a su equipo.

“De que tengo uno que otro enemigo allá adentro, lo entiendo, y si finalmente las cosas caminan, tendrá que ponerle atención a las envidias.

“Con Fox, quienes nos destrozaron a José Luis, El Bigotón, González y a mí eran los panistas: Marta (Sahagún), Ramón Muñoz (el ex jefe de la campaña), El Toallas Eduardo Sojo.