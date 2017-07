En conflicto por agua, ejidatarios de la comunidad La Colorada y mina San José

Denuncian campesinos la falta del suministro del líquido por parte de la empresa minera

Se dañan campos de maíz; autoridades realizan avalúos; indemnización, pendiente

Autoridades de la Procuraduría Agraria habrían intervenido ya en el conflicto que por agua se registra entre ejidatarios del municipio zacatecano de Pánfilo Natera y la mina San José, de la Arian Silver de México, SA de CV, ocasionado por el incumplimiento de esta última, primero en el suministro del líquido, y posteriormente respecto de un acuerdo celebrado para resarcir daños.

El presidente del comisariado ejidal de la comunidad La Tesorera, Gregorio Ortiz, informó que luego de cinco días de protestas realizadas día y noche en la puerta principal de la empresa por el incumplimiento a un acuerdo de indemnización de daños a plantíos de maíz de autoconsumo, en detrimento de 33 campesinos y sus familias, las autoridades, presuntamente informadas por la empresa, les enviaron un citatorio para una reunión que se celebró este 11 de julio en la Procuraduría Agraria.

“Nos citaron allá en la Procuraduría Agraria en Guadalupe y ahí acordamos que iban a venir de Secampo y Sagarpa”.

Como resultado del nuevo acuerdo celebrado, la mina San José se habría comprometido a suministrar el líquido a los campesinos, y las autoridades a realizar avalúos para determinar los daños ocasionados a los ejidatarios y que deberá pagar la empresa de capital inglés.

La intervención de las dependencias dejaría sin efectos el acuerdo cuyo incumplimiento ocasionó la protesta de los campesinos, referido al pago de 20 mil pesos por cada lote afectado, que ofrecieron directivos de la propia empresa.

“Según ellos se les hace mucho ya, porque ellos –los directivos de la mina- pusieron la tarifa de pagar eso, porque unos les pedían 30 –mil-, y al último dijeron que nada más daban 20 y en eso quedó. Pero al último pues que eso no valía (…) como ahora a la mejor ya va a ser menos porque va a venir Secampo a hacer estudios”.

Antecedentes

Tras hacerse evidente el daño a la cosechas de maíz de este 2017, que forman parte de la dieta que por meses sustenta la alimentación de las familias de los 33 ejidatarios, el reclamo por estos hechos por parte de los afectados tuvo como respuesta de la empresa un ofrecimiento de resarcimiento de daños celebrado por escrito el pasado 25 de junio.

“Un ingeniero de ahí de la mina, no, no recuerdo nombre, el otro compañero, el tesorero sí lo tiene ahí…es que nos dio una hoja donde se comprometió a pagar y firmó y firmaron y todo, pero ya al último, pues que no, que no habían movido nada de eso”.

No obstante, nunca se emitieron los primeros pagos que según el convenio deberían haberse iniciado el 10 de julio y que tenían como plazo para cubrirse en su totalidad el 30 del mismo mes.

Al preguntar por el retraso y conocer la negativa de la minera para cumplir el compromiso, fue que los campesinos decidieron bloquear el acceso a la empresa.

“Y ahí nuestros compañeros entre todos pusieron como un plantón de que ya no se va a trabajar”.

Los afectados tienen una concesión otorgada por la Conagua como Socios del Agua del Tiro de la mina San José, sin embargo, la mina San José, de la Arian Silver México SA de CV, controla el suministro del líquido.

“Ellos tienen las válvulas al nivel 150 de la mina y la están echando para los molinos donde muelen el metal”, agregó otro integrante de la mesa directiva del Comisariado Ejidal que se reservó su identidad.

Para que los plantíos de maíz se desarrollaran era necesario que se regaran desde el pasado mes de febrero por lo menos cada 10 días, pero la empresa dejó de suministrar el líquido hasta por un mes además de reducir el flujo, de manera que en el caso particular de un riego puesto como ejemplo, antes se podía concretar en cuatro horas pero con la restricción requería hasta 13.

Según refirió esta última persona, desde 1965 las administraciones de la mina han suministrado el agua.

“El acuerdo lo había, que lanzaran seis pulgadas desde 1965, con las compañías que han estado. Nada más que salen gerentes y llegan otros y son los que han desbaratado –los convenios”.

Con la Arian Silver empezaron los problemas desde hace dos años, la empresa administra la mina San José, desde hace seis.

“Desde hace dos –años- empezaron a echar mentiras, que la bomba se desbarató y que al rato les echamos el agua…”.

El problema entre los ejidatarios y la mina San José se ha agudizó por la apertura, por parte de la empresa, de una planta de beneficio del metal hacia donde dirige el líquido que antes proporcionaba a los campesinos.

“Estuvimos batallando con el agua que no nos la echaban bien a nosotros, tenemos el permiso de Conagua para regadío y entonces llegó una planta que muele el metal y estuvieron llevando el agua para allá y a nosotros no nos dejaban nada”.

Ayer por la mañana estuvo personal de Sagarpa y Secampo en La Tesorera, y según informaron a Gregorio Ortiz, regresarán el próximo lunes para realizar los avalúos. A los campesinos no les han informado una fecha tentativa para que se haga el pago de las indemnizaciones.