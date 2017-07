Denuncian jornaleros de Sinaloa haber laborado con engaños para un particular de Fresnillo

Foto: RAFAEL DE SANTIAGO / Archivo

Un grupo de jornaleros originarios de Sinaloa, que desde hace 17 años trabajan en los campos del municipio de Fresnillo, denunciaron, que se les invitó a laborar con engaños, ya que estando en Zacatecas, se les quiso pagar menos de lo acordado.

De acuerdo con el testimonio de Luz María Rodríguez Orozco, el ciudadano Ricardo Delgado Ortega, con quien ha trabajado anteriormente, los invitó a laborar en San José de Lourdes, Fresnillo, y se acordó que el pago sería por destajo, ya que vienen de otro estado.

Finalmente, se quedó un grupo de 15 personas, ya que otras 17 que estaban en el grupo decidieron abandonar la ciudad por cuenta propia.

La semana pasada, los jornaleros se quedaron a pernoctar en las casas que les rentaba el propietario de las tierras, sin que recibieran ayuda alimentaria durante su estancia, ni apoyo para su transporte.

Sin embargo, el poco dinero que se les pagó, tuvieron que usarlo para pagar la alimentación. Este grupo trabaja durante tres meses en Zacatecas, otros tres meses en Sinaloa y otros tres meses en La Paz, Baja California Sur.

“Estamos inconformes porque no se respetó nuestro trabajo. El señor quiso bajar las tarifas, lo cual no aceptamos. Sí nos pagó, pero no nos alcanzaba el sustento aquí. El señor no quiso llevarme; nos quedamos en medio de la lluvia en Fresnillo, pero nunca le importó”, dice la afectada.

Para poder regresar tuvieron que solicitar apoyo al Gobierno estatal de Sinaloa, ya que en Fresnillo no fueron atendidos.

“El señor me volvió a llamar para pedirme que me regresara a trabajar con él, porque se le iban a echar a perder sus tierras. Por nosotros, que se le pudran; no le importó la gente que trabajó y a la que no le respetó su labor”, dijo Luz María.