Declaraciones de Cárdenas y Domínguez son irresponsables; “la historia nos juzgará”: Guzmán

El rector Antonio Guzmán Fernández ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Proyecto de la institución no se basa en criterio patrimonialista del rector, señala

Ex rector también despidió a cerca de 12 profesores en su periodo, asevera

Niega que exista acuerdo con la SEP para aplicar medidas administrativas

La declaración de los ex rectores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rogelio Cárdenas Hernández y Francisco Javier Domínguez Garay, respecto a la rescisión de personal de tiempo determinado y el cierre de algunos planteles de preparatoria, como parte del proceso de reordenamiento administrativo, es irresponsable y “la historia nos juzgará”, afirmó el rector Antonio Guzmán Fernández.

Manifestó que en todos los órdenes de gobierno, es decir, a nivel federal, estatal y municipal, Domínguez Garay es reconocido como “el responsable de hundir a la universidad”, además que en su periodo rectoral rescindió aproximadamente 12 profesores de base por causales menos graves que las que ahora se le imputan a Rolando Alvarado Flores.

Si no está de acuerdo con la política o las decisiones que ha tomado la actual administración, sugirió que se deslinde de ella, porque su declaración publicada en La Jornada Zacatecas pone en entredicho a todos los funcionarios de la Rectoría que militan en su grupo político.

Según expuso, casi la mitad de la administración central de la UAZ está representada por integrantes de la corriente política que él encabeza, por lo que la confianza con ellos ahora queda en duda.

El proyecto de la institución, dijo, no se fundamenta en un criterio patrimonialista del rector como ocurrió en administraciones anteriores, cuando se podía abrir programas en cualquier lugar sin realizar un estudio de factibilidad, sin respaldo presupuestal y sin condiciones de infraestructura mínimas para desarrollar actividades académicas dignamente.

Guzmán Fernández consideró en ese sentido que “no se trata de abrir programas en un predio o en un solar, con instalaciones tristes, y decir que la UAZ está presente en un municipio o región”.

La decisión de cerrar algunas preparatorias y reubicarlas en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe tiene que ver con el proyecto de un corredor universitario en la ciudad y concentrar el nivel medio superior en la mancha urbana donde realmente hay condiciones para crecer.

Respecto a la rescisión de personal de tiempo determinado, recordó que Domínguez Garay despidió a aproximadamente 12 profesores de base y por causales menos graves que en el caso de Rolando Alvarado.

“A mí me dicen que me está saliendo el Domínguez que llevo dentro. ¿Ya se le olvidó cuando corrió a docentes del campus de Tlaltenango, además de Octavio Macías y Armando Arias, este último un maestro cubano en Docencia Superior, por petición del entonces director Marco Antonio Salas Luévano?”.

Incluso informó que el director de la Unidad Académica de Docencia Superior pidió a Domínguez Garay la rescisión de los profesores Nydia Castillo y Julio Rodríguez Anido, pero “los perdonó porque eran sus amigos”.

En relación a la declaración de Cárdenas Hernández sobre la existencia de un documento firmado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el cual la UAZ se compromete a aplicar esas y otras medidas administrativas a cambio de recursos extraordinarios, el Rector reiteró que ello es falso.

Incluso, Guzmán Fernández manifestó que “en la secretaría ni les interesan los convenios. Es mucha la desconfianza a la Universidad porque todos los ex rectores han firmado convenios en los que se comprometen a algo, pero no se cumplen y por lo tanto las instancias federales tienen desconfianza y no les interesan ese tipo de acuerdos”.

Reiteró que la historia juzgará la manera en que los rectores han conducido a la institución, porque en el caso de Cárdenas Hernández, utilizó el recurso del Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI) para nómina y en consecuencia la Universidad no recibió recursos de ese programa durante un año a manera de sanción.

En ese contexto, el Rector puntualizó que la actual administración debe corregir todas las decisiones equivocadas que se tomaron en los periodos rectorales anteriores y todo es “con base en estudios de factibilidad y análisis de las diferentes extensiones de relación maestro-alumno y de impacto en la región”.

“Se está valorando cómo participa la universidad de manera más eficaz sin exponer tanto sus finanzas que son insuficientes. Claro que los recursos son insuficientes, pero ese manejo irresponsable que se hizo de la institución de financiarse con los impuestos y la seguridad social ya no es posible. A mi se me cerraron esas puertas y no puedo tomar el recurso de la seguridad social ni de Hacienda porque lo van a retener”, sostuvo.

Desde su punto de vista, las administraciones anteriores condujeron a la Universidad de una manera irresponsable y la pusieron en riesgo la viabilidad de la misma, por lo que “la historia nos va a juzgar”.

Recordó que uno de los principales propósitos de su administración ha sido la realización de un proceso de reordenamiento administrativo, ello con la intención de garantizar la viabilidad de la máxima casa de estudios a corto, mediano y largo plazo.

En ese sentido, reafirmó que las actividades sustantivas de la Universidad, la docencia, investigación y extensión, no son afectadas por las medidas de reordenamiento administrativo, y por el contrario será posible abrir 10 grupos más para atender la demanda en el área de Ciencias de la Salud y se permitirá el ingreso a todos los jóvenes que solicitaron ingreso para la preparatoria.

Además, Guzmán destacó que ese aumento en la matrícula se logrará sin aumentar el personal docente, lo que significa que sólo era necesario elaborar de manera correcta la carga de trabajo de los profesores.

Señaló que en la situación financiera en que se encuentra la institución es necesario implementar medidas para corregirlas, por lo que lamentó que al rector anterior, Armando Silva Cháirez, se le cuestionaba que “no tomaba medidas”, y ahora que se busca corregir malas decisiones y que además no afectan las actividades sustantivas de la UAZ, ha sido objeto de “una crítica feroz”.

“Son planteamientos que están en el Plan de Desarrollo Institucional. Ahí viene todo este proceso de reordenamiento administrativo y no se afecta a ninguna plaza sustantiva”, concluyó.