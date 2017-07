Alberto Huerta. Escritor. Zacatecas

La Gualdra 300

Tú me dirás que me amas

esta noche al mediodía…

Adrian Henri

Para Almendrita

Tres cientos. 300. Trecientos. Trescientas veces parpadeaste Ojitos de papel volando… Trescientos ramos de flores de he estado enviando con regularidad. Trecientos cajas de chocolates puse en tus manos, Gotita de lluvia… Trescientos helados de infinidad de sabores te llevé, galletita… Trescientas vueltas le dimos al parque, del brazo, abrazados, tomados de la mano, Rajita de canela… Trescientas veces te dije: Te amo… Almendrita, mirándote a los ojos sin parpadear, sin que me temblaran las piernas y se me aflojaran los elásticos de los calcetines… Trescientos gallos… serenatas… con tríos, duetos, mariachis, orquestas, coros, grupos, al pie de tu balcón te llevé emocionado, con trescientos tragos de mezcal entre pecho y espalda, Lucero de la mañana… trescientos cafés nos bebimos y platicamos en trescientas tardes, Granito de elote… Te hice, emocionado trescientas promesas y juramentos, Caballito de mezcal… Trescientas estrellas, luceros, centellas… contamos mirando el azul profundo del cielo, Calabacita mayera… Más de trecientas veces te soñé dormido o despierto, con los párpados apretados, con los ojos abiertos del alucinado, Ejotito tierno… Trescientas veces escuchamos los discos que nos gustan a ti… a mí… hasta que se escuchaban gangosos, chipi chipi de verano… Trescientas veces me puse a contar tus lunares, Lentejita… y más de trescientas veces nos quedamos quietos, mirándonos, uno al lado del otro, respirando despacito, viendo como las tardes se hacían noche… Y a veces aparecía la luna, gorda, cacariza, Semillita de amaranto… Sabiendo que va a pasar más de trescientos días sabiendo que estamos así, juntos, tratando de que nuestras respiraciones se acomoden… Se puede, eso si te lo puedo asegurar Amordemisamores… Trescientos son los números que ha publicado semana a semana el suplemento cultural La Gualdra…

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_300