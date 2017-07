300 palabras sobre ver buen cine

Adolfo Nuñez. Especialista en cine. Zacatecas

La Gualdra 300

Cuando vemos una película, es importante recordar que no debemos llevar nada de nosotros mientras la vemos. Es decir, independientemente de lo que se escuche, de la expectativa que se tenga de una cinta, no es aconsejable preconcebir una idea de la misma, pues en muchos casos, si el resultado no se parece en lo más mínimo a lo que previamente esperábamos, se pierde el rumbo y no se logra apreciar la propuesta que tal vez se plantea.

Lo más relevante al momento de ver una película, lo que se debe recordar de manera constante para saber que ésta funciona es sentir que las ideas que se desarrollan conforme la historia avanza son congruentes y sinceras con su misma narrativa. Como tal, no importa que la película esté repleta de persecuciones, de números musicales o que sea ausente de diálogos, mientras haya coherencia en el argumento y lo que propone.

En muchos casos, esto representa un enorme reto para el espectador, quien lejos de querer ahondar en los elementos de esa propuesta simplemente desea escapar de la realidad, sin importarle en lo más mínimo el conflicto que se desarrolla en la pantalla.

Se produce el cine que se sigue consumiendo de modo masivo, y hasta las opiniones que no sabemos aterrizar, de manera generalizada, en páginas de internet con porcentaje de crítica y valor.

Existe el cine comercial, pero no hay “cine de arte”. Toda película es una forma de expresión, burda o estimulante, creada con un fin en común. Lo que si hay son muchas películas y muchas personas, y se tiene el cine que se merece.

Ver películas debe ser una experiencia recíproca e íntima, donde el “esperaba más” no cabe, donde las reacciones son efímeras pero potentes, y donde entre más gratificante sea el resultado final, más convencidos debemos estar que se debe seguir haciendo y hablando de buen cine.