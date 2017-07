Portugal remonta ante el ‘Tri’ y es 3o. en Confederaciones

Moscú. ¡Ni siquiera hubo premio de consolación! Portugal se llevó el tercer lugar de la Copa Confederaciones al vencer en tiempo extra por 2-1 a México que cometió graves fallas a la defensiva, las cuales propiciaron dos penales, uno de ellos fue atajado por el portero Guillermo Ochoa, el mejor elemento del tricolor.

PUBLICIDAD

El técnico de México, el colombiano Juan Carlos Osorio al final del encuentro perdió los estribos, fuera de sí hizo airados e inexplicables reclamos al silbante Fahad Al Mirdasi, quien le mostró el cartón rojo.

En el Spartak Stadium y bajo pertinaz lluvia, el equipo de Osorio enfrentó a los lusos sin su estrella Cristiano Ronaldo, quien dejó la concentración para atender asuntos familiares. Portugal mostró mejor coordinación y distribución de juego, y al minuto 14 el medio de contención Rafael Márquez aplicó una barrida tardía y por detrás sobre André Silva y lo derribó en el área.

El penal era claro, no obstante, el árbitro recurrió al videoarbitraje y enseguida confirmó la falta. Mientras André Silva alistaba el cobro, Raúl Jiménez, quien milita en el Benfica, avisó al portero Guillermo Ochoa sobre la forma de tirar de Silva, por lo que Memo se lanzó a la derecha y contuvo el disparo.

La confianza dio ánimos al Tri que a partir de ahí mejoró su juego, no obstante, se llevó otro par de sustos cuando Nani recibió un centro desde la izquierda y su cabezazo pasó por encima del larguero. Después Pizzi hizo un tiro cruzado que de milagro no entró a la meta.

México apretó la marca sobre su rival y logró nivelar las acciones, no obstante, sus ocasiones fueron escasas. La más importante ocurrió al minuto 30, Carlos Vela dio gran servicio al Chicharito Hernández quien definió de zurda, pero el portero luso realizó gran desvío. En las gradas, de la parcialidad mexicana surgió el grito de: “¡sí se puede, sí se puede!”.

Como relámpago inició el Tri en la parte complementaria y tras un fuera de lugar de Javier Hernández, el propio Chicharito avanzó raudo por la izquierda, su centro no pudo ser conectado por Carlos Vela, pero Luis Neto, zaguero portugués, cometió autogol que puso a México arriba por 1-0 al minuto 53.

El técnico de México, Juan Carlos Osorio, decidió sacar del partido a Oribe Peralta, lo sustituyó por Hirving Lozano.

Portugal se aplicó en busca del empate y amenazó en serio con embestidas continuas, todas de peligro. Tras una triangulación el tiro de Pizzi se fue a un lado, después Nani cabeceó incómodo y su remate se escurrió a un costado. El timonel Fernando Santos decidió sacar a su capitán Nani e ingresó a Ricardo Quaresma (69’).

Minutos después Portugal completó sus relevos, entraron André Gomes y Adrien Silva por Danilo y Moutinho, la desesperación comenzó a hacer presa del campeón europeo y cuando se jugaba el tiempo agregado lograron el empate.

El tri se abocó a la defensa esperando que se agotara el tiempo reglamentario, pero lo hizo mal. Al 90 de acción Quaresma remitió un largo pelotazo desde la derecha, Miguel Layún descuidó a Pepe, quien encajó el esférico para decretar el 1-1 que dio paso a los tiempos extras.

Al 103 Layún cometió mano ante un sombrerito de Gelson. Tras la confirmación vía VAR cobró de forma impecable André Silva para el 2-1. Pese a la ventaja, Portugal se preocupó, ya que al minuto 105 sufrió la expulsión de Nelson Semedo por doble amarilla. Sin embargo, al 111 llegó la paridad con la tarjeta roja para Raúl Jiménez por falta sobre Eliseu.

Néstor Araujo comentó que todos estaban enojados por el resultado, “pero hay que levantar la cara, es un proceso”, agregó que la derrota ocurrió “por circunstancias”. A su vez, Ochoa confesó sentir impotencia y “te vas con una sensación de injusticia por el tema del VAR… unas sí, otras no. El aprendizaje ha sido bueno”.