Autoridades educativas pretenden que los docentes de mayor antigüedad decidan jubilarse; denuncia directora de escuela primaria

Ramona Velia Luna Barraza, directora de la escuela Miguel Auza, ubicada en el Centro Histórico de la capital del estado, denunció que, a través de la Evaluación del Desempeño, las autoridades educativas pretenden que los docentes de mayor antigüedad decidan jubilarse, lo que significa “un insulto”, pues sus logros han sido comprobables todo el tiempo.

En ese sentido, informó que la mayoría de los maestros notificados para evaluarse este año, en el sistema de educación estatal, tienen 30, 40 e incluso 50 años de servicio, como es su caso.

“El maestro Mario Alberto Ramírez, responsable de Educación Básica Estatal, entregó una lista de docentes y directores de 40 años de servicio a pesar que son gente que han hecho un trabajo a conciencia. Son los maestros que trabajamos más, rara vez andamos en la política o gritando en las calles y la situación es que a los maestros que tenemos más años de servicio, son los que seremos evaluados”, expresó.

Consideró que esa medida se implementa para forzar a los docentes a jubilarse y de esa manera contratar maestros sin seguridad laboral, con contratos por ciclo escolar, o bien con base pero condicionados a la nueva ley de Educación.

Entonces, Luna Barraza calificó como “un insulto” que a ella le pretendan evaluar después de 50 años de servicio y de generar resultados y logros importantes como docente y ahora como directora de la escuela Miguel Auza.

Además, dijo que el anzuelo de las autoridades de decir que los docentes que obtengan un resultado Excelente aumentarían su salario en 35 por ciento, en realidad 2es una miseria lo que les dan”.

“Los que tenemos más años de servicio en el estado y que además es comprobable que son excelentes, son a los que nos van a hacer el examen de permanencia. Yo he dicho a los maestros que deberíamos ampararnos porque es un examen del que dan a conocer el resultado, pero nunca lo muestran para verificar aciertos o desaciertos”, agregó.

Señaló que los maestros con mayor antigüedad no se han jubilado “porque nos husta nuestro trabajo”, y en su caso, casi a los 70 años de edad, ”estoy aquí porque me gusta, no porque no tenga otra alternativa”.

Luna Barraza cuestionó entonces que deba presentar la Evaluación de Permanencia, aunque durante mucho tiempo ha probado que ha generado buenos resultados en el sistema educación: “es absurdo que a maestros con 50 años de servicio se les haga un examen de permanencia”.

Informó que han sido notificados para evaluarse, además de ella, otra maestra con 50 años de servicio, una supervisora con 46 años de antigüedad, varios docentes con alrededor de 40 años y 45 directores de los cuales la mayoría rebasa los 30 años.