Preparan su defensa legal docentes rescindidos en los últimos días

■ Sindicato de Personal Académico respaldará el proceso

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que fueron rescindidos en los últimos días interpondrán una denuncia y exigirán reinstalación, mientras que el Sindicato de Personal Académico (Spauaz) respaldará el proceso legal y convocará a una asamblea de la Coordinadora de Delegados para valorar la posibilidad de un emplazamiento a huelga.

Este viernes, la mayoría de los trabajadores rescindidos se reunieron con integrantes del Comité Ejecutivo del Spauaz y acordaron interponer la denuncia poco antes del 28 de agosto, día en que vence el plazo para proceder legalmente, mientras que la Coordinadora de Delegados se reunirá el 31 de julio para analizar la situación y valorar la solicitud de varios de los afectados de emplazar a huelga.

Durante el encuentro, se explicó a los afectados que es necesario esperar más tiempo y ver si se presentan más casos de rescisión, con la intención que la demanda incluya a todos los trabajadores que fueron rescindidos.

“Lo que va a pasar en la demanda es que veremos si la causa de la rescisión fue bajo los procedimientos que están marcados en el Contrato Colectivo o no están marcados en él. Ese va a ser el debate en la demanda”, comentó el abogado del Spauaz, José Roberto Castillo.

Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Spauaz, reiteró que el sindicato defenderá a todos los trabajadores que hayan sido notificados de rescisión de su contrato, pues es una “obligación ética, política, moral, laboral, de todo tipo, aunque tengamos diferencias”.

Tal como lo había informado en una conferencia de prensa el pasado jueves, informó que solamente tenía documentación oficial de seis casos, pero en el momento de recibir todos los casos éstos se incluirán en el proceso legal.

Comentó que hay un plazo de dos meses para interponer la demanda y también se pueden realizar acciones de carácter político, pero “creo que lo primero es lo laboral y entonces es lo que tiene que hacer el sindicato, tener la iniciativa de la demanda, porque de ahí se va a deliberar toda la estrategia política”.

En ese sentido, Martínez Arteaga dijo desconocer los motivos por los cuales solamente ha recabado documentos de seis personas y no de las 18 que extraoficialmente se dice que fue objeto de rescisión, por lo que es importante que todos los afectados entreguen la papelería para continuar con el proceso.

También manifestó la necesidad de aplicar la cláusula 48 del Contrato Colectivo, para exigir que docentes de la universidad trabajen en más de dos instituciones, porque si esa situación se regula, habría recurso disponible para personal de tiempo determinado.

Laura Carlos Vargas, una de las trabajadoras afectadas, comentó que en el documento de rescisión que le entregaron se argumenta que su tiempo determinado debió ser avalado por el Consejo de Unidad, pero señaló que el responsable de convocar a ese órgano es el director de la unidad académica.

También explicó que la resolución de la demanda laboral llevará mucho tiempo, varios años, por lo que “dentro de quince días ya no vamos a tener salario, no tenemos certeza, estamos en la incertidumbre total”.

“El Rector le apuesta a que las aguas se calmen en esta temporada vacacional, pero eso puede ser contraproducente porque nos podemos unir más y planear estrategias. Al parecer la única manera que el rector resuelve las cosas es con actividades”, agregó la docente adscrita a Antropología y Docencia Superior.

Por su parte, la docente Rosalinda Robles manifestó que la rescisión de los trabajadores tiene un trasfondo político y por lo tanto la respuesta de parte del sindicato también debe actuar de la misma manera, a la par que se llevan a cabo los procedimientos legales.

“Nosotros sabemos que los procesos legales tardan, pero hay procesos de negociación que pueden ser de una semana, una quincena o meses, es decir, no se tardan tantos años si no hay presión no se podrá defender a nuestros compañeros. Yo estoy esperando mi documento porque yo también le digo ‘Tortas’, le digo ‘wacarector’, le digo lo que me da la gana”, puntualizó.

Afirmó que serán más de 100 los trabajadores que serán rescindidos, no solamente 18, por solicitud de Rafael Rodríguez Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores (Stuaz), ya que son parte de los 400 espacios de técnicos académicos y académicos profesionales que se encuentran en pugna legal.

Durante la reunión, Rolando Alvarado Flores comentó que su caso es diferente al del resto de los rescindidos porque las causales son diferentes. Al ser un docente de base, las 10 páginas de la notificación contienen “una compilación de mis escritos en Facebook” y señalamientos en el sentido de que pone apodos a los funcionarios.

Otra causal se refiere a su baja productividad, pero precisó que la cantidad de artículos que publica se especifica en función de los proyectos, por lo que ese es un trabajo que sigue vigente.