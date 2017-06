Venezuela: roban helicóptero y lo usan para atacar el Tribunal Supremo

El jefe de Estado instó a la coalición de partidos opositores de la Mesa de la Unidad Democrática (MDU) a condenar ese tipo de violencia, evidentemente golpista . Aseguró que uno de los pilotos involucrados trabajaba para el ex ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres (2013-2014), a quien acusó de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Indicó que ordenó la captura de los integrantes del grupo armado, financiado por sectores de oposición , que realizó el ataque. Dijo que el piloto del aparato hizo una proclama política y de sublevación, y que no hubo víctimas debido a la actuación de los cuerpos de seguridad.

El gobernante indicó que el helicóptero del Cicpc disparó contra la sede del máximo tribunal y lanzó una granada. El periodista Deivis Ramírez tuiteó que una granada no explotó y fue lanzada otra que cayó en la avenida Barald, refirió el diario El Nacional en su página web.

La directora de Telesur, Patricia Villegas, desmintió rumores de que el Palacio de Miraflores fue atacado.

Un reportero de The Associated Press escuchó disparos mientras un helicóptero zumbaba por el centro de la ciudad, pero no pudo confirmar de dónde procedían los tiros.

Informes no confirmados de testigos señalan que el helicóptero llevaba un estandarte contra el gobierno y fue pilotado por un oficial de la policía judicial que se había declarado en rebelión en un video publicado en las redes sociales.

Los ataques ocurrieron después de que Maracay, una de las principales ciudades de Venezuela, capital del estado de Aragua, amaneció este martes con unos 68 comercios saqueados, oficinas públicas incendiadas y decenas de calles bloqueadas tras violentos incidentes que dejaron un militar muerto y unos 216 detenidos, informó la gobernadora de Aragua, la chavista Caryl Bertho.

Al cierre de la edición no había informes sobre el paradero del policía y el destino del helicóptero hurtado. La oposición tampoco se había pronunciado sobre la gresión.

Los disturbios se registraron luego de una protesta nacional de la oposición –el lunes– y este martes la mayoría de los comercios, agencias bancarias y otras empresas de Maracay cerraron sus puertas y el transporte público suspendió sus actividades.

En este contexto, Maduro había solicitado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que detenga la locura , al asegurar que si Venezuela es sumida en el caos y la violencia sería liberada con las armas , tras haber denunciado hace días un complot para dar un golpe de Estado y desencadenar una intervención estadunidense en su país.