Santiago Domínguez, diputado del PRD, afirma que no renunciará a su militancia

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la 62 Legislatura ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ “No dejaría que lo regañen” por firmar Acuerdo Político con AMLO.

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática al interior de la 62 Legislatura se mantiene y Santiago Domínguez Luna, coordinador de la misma y quien el pasado sábado firmó el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México con Andrés Manuel López Obrador, no renunciará a su militancia y no dejaría que lo regañen “porque no me he portado mal”.

El diputado argumentó que dio seguimiento a los estatutos de su partido que establecen la prioridad de hacer alianzas con la izquierda.

Dijo en respuesta a la intención del presidente estatal del partido, Arturo Ortiz Méndez, de iniciar un proceso de expulsión en su contra, expuesta por uno de los reporteros asistentes a la conferencia de prensa, que al momento el PRD todavía no ha definido todavía su política de alianzas rumbo al 2018 a través de sus órganos de dirección, el Consejo y Congreso nacionales, “aunque ya haya establecido la conformación de una frente amplio opositor”.

Sostuvo por tanto que no ha violentado “un proceso interno de mi partido, no ha sido así”, y que sigue abierta la posibilidad de que se construya “una gran confluencia de fuerzas de izquierda y progresistas”. Por lo que se propuso a sí mismo como un “botón de muestra” del deber ser en ese sentido, “porque del discurso al hecho hay mucho trecho”.

“Es decir, que todos estamos de acuerdo en conformar un frente amplio democrático opositor pero si nada más es del dicho”, será complicado que la idea se concrete, expuso.

“Actores como nosotros somos los que podemos propiciar que desde abajo se vayan generando las condiciones para que también las cúpulas de los diferentes partidos le bajen dos rayitas al tema de que somos unos y otros”, agregó.

Mencionó que quedó demostrado con la elección en el Estado de México, “que si se ha concretado la alianza habría gobernador o gobernadora de la izquierda en este momento”, por lo que no puede cometerse el mismo error rumbo al proceso de la renovación de la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, “desde nuestro punto de vista”.

Santiago Domínguez Luna hizo un llamado a las cúpulas partidistas incluyendo a la del PRD, para evitarlo y agregó que él mantiene una doble militancia, por un lado respecto de su afiliación perredista pero también por su pertenencia a la Central Campesina Cardenista, asociación civil en cuya representación firmó el acuerdo con el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional.

Luego de hacer un recuento de la situación de México, que los integrantes de la fracción parlamentaria del PRD al interior de la 62 Legislatura, María Elena Ortega Cortés y Santiago Domínguez Luna, equipararon con las condiciones que originaron los movimientos armados de la Independencia, Reforma y Revolución, y tras señalar su coincidencia ideológica con el origen de estas luchas pero no el procedimiento violento, expusieron que la vía para modificar las cosas debe ser electoral. Y Ya en primera persona el último destacó que desde hace 35 años el PRD determinó su política de alianzas.

“Las ideas son claras, nuestros documentos básicos nos mandatan a construir esfuerzos conjuntos en una gama de izquierdas preferentemente, podemos considerar la opción de participar con el PAN, pero nunca con el PRI”, pues dijo que la destrucción paulatina de la democracia, las instituciones y el medio ambiente, “se ha dado bajo el régimen totalizador de gobierno mayoritariamente” del tricolor.

Sostuvo entonces que su presencia en el acto celebrado el pasado sábado en Plaza de Armas obedeció a la doble militancia “partidista y social” a que le da derecho la Constitución general del país.

“Pues no se contrapone mi pertenencia al PRD con mi pertenencia a la Central Campesina Cardenista, aunque vale la pena reconocer que en ocasiones no corren por una vía coincidente las actividades de la organización y el partido”, enfatizó.

Domínguez Luna y Ortega Cortés precisaron ahora en conjunto, “que asumimos y compartimos plenamente la necesidad de la construcción de un Frente Amplio Democrático, que como lo señaló Alejandra Barrales, nuestra Presidenta Nacional, aglutine las fuerzas de oposición”, con excepción del ya mencionado PRI.

“Tenemos la certeza de que un proceso de diálogo abierto, franco, plural y que ponga la agenda política y social, así como los intereses ciudadanos al centro de la discusión hará posible confluir en un gran movimiento”, que permitirá el cambio de gobierno con efectos en políticas públicas para la solución de los problemas de desigualdad, injusticia y seguridad de la población.