Denuncian privación ilegal de la libertad por parte de la Policía Estatal

En imagen de archivo, Policía Estatal. Foto: LA JORNADA ZACATECAS

Familiares de Geovanni Díaz Robledo denunciaron que el pasado 24 de junio entre cuatro y cinco de la tarde, el herrero de 22 años de edad fue sustraído con violencia de su domicilio, ubicado en la cabecera municipal de Villa Hidalgo, por cuatro agentes de la Policía Estatal Preventiva tripulantes de la patrulla 559, y hasta el momento se encuentra desaparecido.

Las personas han logrado saber por testigos presenciales de los hechos que los oficiales no presentaron orden de aprehensión y forzaron la puerta para sacar de su casa a la ahora presunta víctima de desaparición forzada, a quien habrían golpeado previamente, pues según les informaron sangraba por la boca al momento de vérsele por última vez.

Han sido informados por gente que conoce a Geovanni, que en La Blanca (municipio Pánfilo Natera), fueron vistas varias patrullas, entre ellas la 447, la 555 y la citada 559, en alguna de las cuales era visible una persona maniatada en el asiento trasero. “No sabemos si él u otra persona”.

En las oficinas de la Policía Preventiva Estatal no hay registro de su detención. Y cuando el padre y hermano de la persona preguntaron por su paradero el pasado domingo, fueron objeto de burlas por parte de efectivos de guardia, denunciaron.

Les dijeron que “se fueran a tomar una cerveza a salud de ellos, porque ellos no podían tomar, que allí no estuvieran preguntando”.

Sin embargo, en una entrevista de los familiares con autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizada ayer y a la que no habría asistido el titular de la dependencia, les informaron que la patrulla 559 sí pertenece a la citada corporación policiaca, pero sin ofrecerles los nombres de los agentes que la tienen asignada.

“Ellos dicen que sí andaban en eso, que sí andaban estos elementos por ahí. No nos dan ningún nombre ni el paradero de la patrulla (…) simplemente no quieren dar información”, mencionaron.

Los policías también se habrían llevado el auto del joven, mismo que ya “apareció” frente a su domicilio.

Ante la Procuraduría General de Justicia del Estado los familiares de Geovanni interpusieron la denuncia por su desaparición, dijeron, luego de que preguntaron por él en la delegación estatal de la PGR y la Policía Estatal Preventiva, sin obtener mayores datos.

Díaz Robledo es originario de San Luis Potosí y reside en el estado de Zacatecas desde hace un año, pues mantiene una relación de noviazgo con una mujer oriunda de Villa Hidalgo, quien avisó a sus familiares sobre su desaparición.

Su madre y acompañantes pidieron a las autoridades no ser injustos, “pues si se lo llevaron con alguna razón (…) si cometió un delito, que lo pongan a disposición de la autoridad competente”.

Los informes que han obtenido del comportamiento del joven por parte de vecinos y conocidos es que “no tenía problemas con nadie, no se metía con nadie, no era peleonero”, y dijeron, no tenía antecedentes de conflicto con las autoridades.

“El miércoles de la semana pasada yo hablé con él y me dijo que estaba bien, ahora me marcan. Yo sé por la novia de él, me marca y me dice que es urgente verme porque mi hijo lo habían sacado del domicilio donde el renta”, expuso la madre de la persona desaparecida.

María de Jesús Robledo y Gabriela López, madre y madrina, respectivamente de Geovanni Díaz, pidieron al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, y al director de la Policía Estatal Preventiva, Isaías Hernández Landeros, el regreso con vida, “sano y salvo”, del joven.

“Al director yo le pido por favor, que le pida a sus elementos para que por favor lo entreguen, si no yo los hago responsables de lo que le pueda pasar a ellos”, puntualizó María de Jesús Robledo.