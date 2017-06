ASE señala monto de 2.3 mdp como responsabilidad resarcitoria en cuenta pública de Guadalupe 2015

El dictamen fue presentado ante los diputados de la 62 Legislatura en la sesión ordinaria de este martes ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

El ex alcalde de Guadalupe, Roberto Luévano Ruiz, y el ex diputado local, Cuauhtémoc Calderón Galván, son señalados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) como responsables de un “daño causado al derecho de vía y/o área común del Fraccionamiento Conde Santiago de la Laguna Segunda Sección”.

Esta observación conlleva un monto de responsabilidades resarcitorias de 2 millones 342 mil 900 pesos, en el que además de Luévano Ruiz y Calderón Galván también están involucrados la ex síndica municipal, Natalia Daniela del Muro Quiñones, y quien fungía como director de Obras y Servicios Públicos, Manuel Silva Almaraz.

En el dictamen, que fue presentado ante los diputados de la 62 Legislatura local en la sesión ordinaria de este martes, la auditoría expone que el también ex alcalde de Zacatecas, Cuauhtémoc Calderón Galván, abarcó para la construcción de un inmueble un terreno mayor al que se le había autorizado por parte del ayuntamiento de Guadalupe.

En este sentido, se precisa que “el municipio autorizó como superficie del señalado lote 84.94 m2 de acuerdo con los planos oficiales del fraccionamiento y el particular tiene construida y afectada una superficie total de 559.12 m2, es decir 474.18 m2 más de la superficie autorizada”.

Este “daño causado al derecho de vía y/o área común” de la colonia asciende a la cantidad referida de 2 millones 342 mil 900 pesos.

Igualmente en el Fraccionamiento Conde Santiago de la Laguna Segunda Sección, la ASE observa un monto de 2 millones 333 mil 700 pesos “relativo al inmueble del área de donación”, ya que uno de los lotes en los que se divide esta zona común del fraccionamiento se encuentra en manos de particulares.

En torno a estos dos casos, así como a otro advertido en Villas de Guadalupe, la auditoría sostiene que “presentará ante las autoridades correspondientes, denuncia de hechos (…) para que se investiguen hechos probablemente constitutivos de delito”.

A través de una llamada telefónica se trató de entrevistar al ex alcalde de Guadalupe, Roberto Luévano Ruiz, actual dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para conocer su postura ante estos señalamientos. No obstante, no fue posible localizarlo.

En total, los procedimientos de responsabilidades resarcitorias derivados de la auditoría a la cuenta pública 2015 del municipio de Guadalupe ascienden a 14 millones 733 mil 123.27 pesos.

Aparte de este dictamen, que será votado en la próxima sesión ordinaria de la 62 Legislatura local, se leyeron otras siete cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015.

La que presenta un mayor monto de responsabilidades resarcitorias es la de Villanueva, ya que alcanza los 58 millones 105 mil 643.44 pesos por cuestiones como el pago de aguinaldo a regidores, irregularidades en las percepciones del alcalde, así como sobreprecios y conceptos de obra pagados pero no ejecutados.

En este caso, la ASE también señala que presentará denuncia de hechos por la probable comisión de delitos en relación al “ejercicio indebido” de 4 millones 444 mil 534.77 pesos.

Río Grande le sigue con responsabilidades resarcitorias por la cantidad de 17 millones 969 mil 281.42 pesos, luego se encuentra Guadalupe con el monto ya señalado, seguido por Morelos con responsabilidades resarcitorias por 3 millones 664 mil 578.39 pesos.

Después está Vetagrande con 3 millones 372 mil 436.69 pesos y Benito Juárez con 3 millones 360 mil 580.27 pesos. Los dos últimos son Tepetongo que recibió observaciones resarcitorias por un millón 572 mil 225.37 pesos y Santa María de la Paz con 8 mil 785 pesos.

El total de procedimientos de responsabilidades resarcitorias para estos ocho municipios, derivados de la auditoría a las cuentas públicas de 2015, asciende a 102 millones 786 mil 653.85 pesos.