Viene negociación larga e intensa de TLCAN: SE

Al centro, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, durante el foro del Comce sobre el TLCAN. Foto La Jornada

Ciudad de México. El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Juan Carlos Baker, advirtió a empresarios del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), que a pesar de que en Estados Unidos ya es otro el tono que se tiene sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) “no quiero que se vayan con la idea de que ya estamos fuera de peligro y que todo está bien”.

Nos espera, dijo, un proceso de negociación muy largo e intenso con reuniones de 6 o 7 días cada semana con jornadas de 12 a 14 horas, pero aún así se dijo convencido de que México va a salir bien en la negociación si se siguen, “como faro”, los tres principios marcados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en beneficio del interés nacional.

Al participar en el Foro TLCAN ¿Qué está en juego para México en la renegociación?, convocado por el Comce, el funcionario detalló que los tres principios referidos son que para el país es absolutamente inaceptable participar en una negociación donde se restrinja el comercio con aranceles, cupos o cuotas de exportación, el acuerdo debe ser trilateral porque se negoció “con 3 negros”, dijo en alusión a Canadá, Estados Unidos y México , y así debe seguir y nuestro país se está abierto a su modernización para que productores y emprendedores tengan un tratado del siglo 21.

En entrevista posterior, Baker se le cuestionó de qué peligro hablaba sobre la renegociación y respondió: ” A lo que yo me refería es que obviamente no podemos pensar que una negociación no va a tener dificultades y a lo largo de todo eso va a haber cosas que tenemos que cuidar para que correspondan a los intereses de México y de los países. Entonces yo lo que advertía que si bien nos hemos preparado mucho y el presidente nos ha dado instrucciones claras tenemos que estar muy diligentes en el proceso”.

Durante su ponencia, Baker aseguró a los empresarios que la renegociación, prevista para iniciar el 16 de agosto, “no nos agarra con las manos en la puerta” porque ya se ha estado cocinando desde hace “bastantes meses” y el gobierno federal se ha preparado bien con reuniones de trabajo y consultas permanentes con los sectores productivos, a la que se suma una consulta por internet que comenzó ayer y durará un mes.

Sobre la rapidez con la que pueda concluir la renegociación, el subsecretario remarcó que el “comodity más caro” es la certidumbre y consideró como “posible” que se logre antes de las elecciones presidenciales de México y las legislativas de Estados Unidos en 2018.

Sin embargo, Sergio Gómez Lora, director general de la consultoría IQOM Inteligencia Comercial, acotó que lo posible es que se alcance un acuerdo técnico entre los ejecutivos de los tres países antes de que arranquen los procesos electorales pero su aprobación legislativa puede llevar más tiempo, sobre todo porque los plazos en Estados Unidos son muy estrictos y el llamado Fast Track implica 90 días que, incluso, podría alargarse.

Cuestionado sobre las acusaciones y críticas que hicieron organizaciones que no lograron reunirse directamente con los funcionarios de la Secretaría de Economía (SE) para plantearles sus propuestas e inquietudes sobre la renegociación del TLCAN, como sí lo hicieron organismos cúpula del sector privado, el subsecretario rechazó que se les haya marginado y ponderó que podrán participar en la consulta electrónica.