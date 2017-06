Firman Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo

■ El de Zacatecas es “un pueblo maduro, responsable, politizado y consciente”: AMLO

■ Este domingo, en Aguascalientes, el tabasqueño dijo que no tendrá acuerdos con PRI, PAN y PRD

Este sábado en la Plaza de Armas de la capital de Zacatecas se firmó el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México y el evento estuvo encabezado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.

El documento, que fue leído por el dirigente estatal de este partido, Fernando Arteaga, fue signado por representantes sociales, sindicales, de movimientos campesinos, de ex braceros, mineros, académicos e integrantes de otros institutos políticos como la diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos y el también legislador del estado, Santiago Domínguez Luna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Tras darse a conocer el nombre de cada participante y haber firmado el acuerdo, López Obrador sostuvo que “todos son bienvenidos a Morena”, aunque precisó que la firma de este escrito no supone que se adhieran a las filas del partido. Significa, precisó, que “nos unimos para la transformación del país”.

Recalcó la necesidad de “no pelearnos abajo porque nos están desplazando a todos parejo, sin distinción de partido. Es una mafia la que domina, la que oprime, la que aplasta a todo el pueblo”.

Precisamente la apertura de los dirigentes estatales de Morena, que integraron en el acuerdo a miembros de otros partidos y dirigentes de diferentes sectores sociales y sindicales, fue una actitud que destacó el presidente del partido.

Felicitó a los líderes estatales, pues sostuvo que “en otras partes nos cuesta trabajo porque se cierran, porque no quieren que lleguen nuevos dirigentes porque a lo mejor pueden pensar que los van a desplazar”.

Después de hacer este reconocimiento y exponer los problemas que han enfrentado en otras entidades, aseveró que “yo nada más recuerdo que Morena no tiene dueño. Morena es un instrumento de lucha al servicio del pueblo y de la sociedad. Morena es de todos, es patrimonio del pueblo de México”.

Asimismo, López Obrador calificó como “buena” la actitud de las personas que asistieron a la Plaza de Armas ya que no hubo “rechiflas o reproches” al decirse los nombres de los firmantes. Por ello, apuntó que el de Zacatecas es “un pueblo maduro, responsable, politizado y consciente”.

Entre las personas que signaron el acuerdo también estuvieron el senador David Monreal Ávila y el jefe de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Ricardo Monreal Ávila.

El propósito fundamental de esta firma, insistió López Obrador, es el de lograr “la transformación del país desde abajo, de manera pacífica, sin violencia”, con el objetivo de acabar con la pobreza, la marginación, el miedo, la inseguridad y la incertidumbre.

El presidente nacional de Morena aseguró que “estamos a un año de esa cita que tenemos con la historia y vamos bien. (…) Morena tiene dos años de haberse fundado y ya está en primer lugar a nivel nacional”.

Al inicio del evento, el presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Fernando Arteaga, recordó que fue el 20 de noviembre cuando los delegados del partido decidieron en un congreso celebrado en la Ciudad de México lanzar una convocatoria abierta que incluyó, también, a militantes de otros partidos porque “nuestros adversarios están en las cúpulas. Abajo no tenemos diferencias con nadie, el problema está arriba”.

Tras leer el documento se procedió a plasmar las firmas de quienes se adhirieron al acuerdo y, entre ellos, estuvieron Marco Ruelas, secretario general del SUTIZEA; Rodolfo García Zamora, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Raymundo Cárdenas Hernández, representante del agrupamiento 100 líderes universitarios y magisteriales; Francisco Flores Sandoval, ex rector de la UAZ; Soledad Luévano Cantú, ex diputada local; Efraín Arteaga, líder del movimiento de Ex Braceros.

Asimismo, Bertha Luján Uranga, secretaria general de Morena, Alberto Vélez Rodríguez, representante de la organización Sindicalismo Emergente de la UAZ; Salomón Cháirez Ramírez, del sindicato de telefonistas; Efraín Arteaga Domínguez, dirigente del movimiento social de ex braceros; Homero Arellano Barrios, representante estatal de la CIOAC; José Dolores López Domínguez.

También, Jose Manuel Enciso Muñoz, médico cardiólogo, ex presiente de Colegio Médico de Zacatecas; Pedro López Jácquez, ex candidato a secretaría general del Spauaz; Santiago Domínguez, diputado local electo del Distrito 17 por la alianza PRD-PAN; Juan Pablo Castañeda Lizardo, líder de la CCC en Zacatecas; María de Lourdes Ortiz Sánchez, licenciada en Letras y doctora en Humanidades en la UAZ; Jaime Arturo Casas Madero, notario público, ex secretario general de Gobierno con Ricardo Monreal.

Ofelia González Ruiz, representante de coalición nacional de jubilados y pensionados; Samuel Jesús Flores, fundador del sindicato único de trabajadores de la UTEZ; Martín Salvador Márquez Villegas, ex candidato de la alianza PAN-PRD en Villanueva a la presidencia; Edilberto del Río, asociación de productores del sureste de Pinos; Francisco Flores Sandoval, ex rector de la UAZ; Carlos Jesús Salmón Buenrostro, contralor de Guadalupe.

Antonio Mejía Haro, ex candidato a gobernador de Zacatecas; Francisco López García, ex candidato a gobernador por el PAN; José Santos Cervantes, representante del Frente por la Soberanía Popular; Abraham Castro, jefe de central de organizaciones campesinas y populares; Salvador Vera Ponce, catedrático de la UAZ; Juan José Quirino Salas, ex senador y fundador de El Barzón; Raquel Escobedo; Fernando Arteaga, presidente estatal de Morena;

Jesús Rodríguez, dirigente de secciones sindicales de los mineros; César Chávez, de líderes juaristas; Arturo Casas Madero, Cuauhtémoc Espinosa Jaime, Candelario Saucedo, líder de apicultores, Mateo García, fundador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, Miguel Guzmán, Asociación de Abogados; Adán monreal, ex candidato a diputado local Distrito 9 por el PT, entre otros.

Después de esta enumeración, el líder estatal de Morena indicó que “en este evento refrendamos nuestra lealtad al proyecto que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y daremos a su lado la gran batalla por regenerar la vida pública de este país”.

Gira en Aguascalientes

Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, reiteró que el partido a su cargo no tendrá acuerdos con el PRI, PAN y PRD, porque esas tres fuerzas políticas son corresponsables de la “tragedia nacional” y sirven “a la mafia en el poder”.

Antes de mitin en la Plaza de la Patria, para firmar el Acuerdo por la Unidad, el tabasqueño señaló que las ligas entre panistas y perredistas, “tienen ya bastante tiempo desde el Pacto por México, que no es más que el pacto contra México que desde hace mucho tiempo está consolidado. Se unieron el PRI, PAN y el PRD, partidos que hoy están al servicio de la mafia en el poder”.

Partido del Trabajo

“El Décimo Congreso Nacional del Partido del Trabajo de México resuelve aprobar una alianza electoral con el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el partido Morena, en el proceso electoral de 2018”, concluyó el PT.

Así que de esta forma se ratifica una vez más que la alianza de vida es con Morena y no con el PRI a quien le debe el registro.