Regresar la seguridad es el tema más importante para Zacatecas: Tello

Alejandro Tello asistió a las instalaciones de la PEP ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Acude a la Policía Estatal y se compromete a visitarlos cotidianamente

■ Ismael Camberos tiene la instrucción de dar trato humano a los agentes, dice

Ante decenas de policías estatales, el gobernador Alejandro Tello aseguró que el tema de seguridad es el más importante en estos momentos para Zacatecas, por lo que se comprometió a fortalecer la Policía Estatal para dar buenos resultados a los ciudadanos, informaron las autoridades estatales en un comunicado.

La tarde de este jueves, el titular del Poder Ejecutivo, acompañado del secretario de Seguridad, Ismael Camberos Hernández, acudió a las instalaciones de la Policía Estatal para reunirse con los agentes, escuchar sus necesidades y realizar un recorrido por la institución.

Alejandro Tello explicó a los uniformados que la reciente designación del secretario Camberos obedeció a un estricto análisis del perfil necesario para dar respuestas favorables a las necesidades que tiene Zacatecas, por lo que, una vez más, le externó toda su confianza y le solicitó entregar buenos resultados.

Además, ofreció acudir cotidianamente a la Policía Estatal, a fin de revisar que sus condiciones laborales sean las adecuadas, que haya las patrullas, comida adecuada, uniformes y se respeten los descansos de cada agente.

“Ustedes son la corporación más importante y la seguridad es el tema más importante para Zacatecas; vamos a invertir todo para que la corporación crezca, porque, más que policías, hay seres humanos, esposas, hijos, zacatecanos, gente que atrás de ellos hay una familia”, dijo, tras pedir al secretario de Seguridad les dé el mejor trato humano posible.

El gobernador reconoció a los policías como gente buena, responsable y comprometida; les ofreció todo su respaldo y les dijo que hará todo lo que esté en sus manos para hacer de la Policía Estatal una institución modelo y se sientan orgullosos de formar parte de ella.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Ismael Camberos Hernández, informó a los agentes que él tiene una carrera policial, por lo que conoce de sus necesidades y de las vicisitudes de la profesión; “los comprendo”.

Aprovechó para agradecer al mandatario por su confianza, pues en el entendido de que se tiene un estado de fuerza reducido, con el liderazgo del mandatario y el trabajo profesional de cada uno de los policías se logrará regresar la paz que los zacatecanos exigen.

“Tenemos que regresar esa paz, porque, si no, vamos a sufrir esa violencia en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros hijos y eso no lo vamos a permitir; vamos a trabajar fuerte para que estos grupos delictivos no sigan cometiendo todos los delitos que están llevando a cabo”, agregó Camberos.

Finalmente, dijo que mientras continúen con buenos resultados, el director de la Policía Estatal seguirá siendo otro agente estatal, para que los entienda de mejor manera.

Centro de Justicia para Mujeres

Tello también asistió al Centro de Justicia para las Mujeres, a fin de recorrer sus instalaciones, escuchar las necesidades de las víctimas de violencia que son atendidas en el lugar, a quienes refrendó su respaldo y compromiso.