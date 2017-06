Política de rehabilitación de las adicciones no es prioritaria para el Estado

La CDHEZ, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal Contra las Adicciones, realizó el Foro de Participación Ciudadana en la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones con Perspectiva de Derechos Humanos

Aumenta consumo de drogas sintéticas como el cristal, advierten

El precio de esa droga es “de fácil alcance para los jóvenes”

Se trata de sustancias sumamente adictivas y de alto impacto para la salud

Elevar penas no inhibe conductas delictivas; se requiere política integral: PGJEZ

Derechos Humanos llama a evitar la estigmatización de los consumidores

En Zacatecas solamente hay ocho centros privados de rehabilitación para personas con problemas de adicción a las drogas lícitas e ilícitas acreditados por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), los otros alrededor de 50, muchos que “se manejan como granjas”, no reúnen los requisitos legales para operar, y sin embargo, no han sido clausurados ni sancionados.

¿Por qué? “Pues vaya, porque no reúnen por ejemplo la infraestructura adecuada, muchos no reúnen la papelería por ejemplo… en cuestiones miles, las que tú quieras poner son motivos por los cuales no se quieren…o que simplemente no quieren mantenerse bajo el régimen o bajo la línea de una comisión estatal y sobre todo una comisión nacional”, dijo a un reportero, Alfredo Pacheco Arroyo.

Precisó que la Comisión Estatal contra las Adicciones de Zacatecas (CECAZ) no tiene información sobre el número de personas y cuántas de entre ellas son niños, niñas y adolescentes, así como las condiciones en las que están siendo atendidas en la gran mayoría de estos centros de rehabilitación contra las adicciones privados.

El que los espacios no estén certificados por la Conadic, también puntualizó, significa que no tienen “el aval como un tratamiento real y certero para que dé resultados para ese paciente. Y que puede generar situaciones o consecuencias de cualquier índole en las cuales nosotros ya no seríamos responsables”, expuso el comisionado.

Dijo que aparte de estos ocho centros de rehabilitación contra las adicciones avalados por la Conadic, dos más están en proceso de certificarse en próximas semanas. Pero ninguno de los 10 está especializado en la atención de niños, niñas y adolescentes.

Alfredo Pacheco Arroyo comentó que cada mes se hace revisión de los expedientes, programas y modelo de tratamiento pero sólo de los ocho centros certificados, de tal manera que el organismo incluso tiene la capacidad de recomendarlos a los usuarios.

Respondió acerca de la detección de malos tratos e incluso muertes en los centros de rehabilitación privados para adicciones en Zacatecas sin certificación, que tampoco tiene conocimiento de casos, y que se iniciará con la “detección” de “toda la serie de factores que están implicando el por qué no se quieren sumar o no se quieren registrar”. De estas revisiones podrían derivarse sanciones e incluso cierre de establecimientos, pues así lo ha determinado la Conadic, dijo.

El funcionario negó que hubiera un problema grave respecto de los centros de rehabilitación no certificados en Zacatecas.

“No, no, no. Yo creo que aquí más que nada es invitarlos, no se trata de…porque nosotros bueno, si ya están en esa dinámica, la intención es de que ellos mismos se sumen y que reúnan los requisitos. Bueno si su fin es coadyuvar y ayudarnos y sumarse para el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes adictos, es que lo cumplan como tal”.

Contra los casi 60 espacios privados para atender la adicción a drogas en el estado de Zacatecas, 50 de los cuales no cuentan con el aval de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la Secretaría de Salud estatal tiene apenas un centro de atención a jóvenes con esta problemática bajo la modalidad de internamiento, mismo que se encuentra ubicado en el municipio de Jerez, y siete centros de atención primaria de las adicciones distribuidos en el territorio de la entidad.

Se suman dijo Pacheco Arroyo, los Centros de Integración Juvenil (CIJ), que pertenecen a una asociación civil.

Al respecto del número de usuarios que se atienden en las instituciones del estado, el funcionario sólo se refirió al espacio de internamiento de Jerez, mismo que en promedio da servicio a entre 10 a 15 personas por mes, mismas que pueden tener una estancia según se indique su tratamiento, de entre 30 días hasta tres meses.

Sobre las tendencias en el consumo de drogas en la entidad detectadas por la Comisión Estatal contra las Adicciones, no precisó si van a la baja o a la alza y se remitió a señalar que se encuentra dentro de la media nacional.

Agregó que Manuel Mondragón Kalb, comisionado Nacional contra las Adicciones, dará a conocer en próximos días los resultados de la más reciente encuesta levantada en 2016 sobre el tema.

Foro sobre adicciones

María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, conminó a evitar la discriminación y estigmatización de los consumidores de drogas lícitas e ilícitas, que dijo padecen más las mujeres, quienes tienen problemas para volver a ser aceptadas en su círculo social.

Destacó la necesidad de que quienes padecen enfermedades adictivas sean atendidos en centros de rehabilitación por gente capacitada, donde los tratamientos tengan la perspectiva de derechos humanos.

El mensaje fue ofrecido ante un auditorio conformado por representantes de 30 organizaciones de la sociedad civil que tienen a su cargo este tipo de establecimientos en diferentes municipios de la entidad y que acudieron para informarse tanto de la normatividad vigente para su manejo como de mecanismos de financiamiento y acceso a fondos para ayudar a su sostenimiento.

Mientras que Alfredo Pacheco Arroyo, representante de la Comisión Estatal contra las Adicciones, dijo que a lo largo de la historia de la humanidad las enfermedades adictivas han devastado a las sociedades, pues le quitan la voluntad, la capacidad de decisión y dignidad a quienes las padecen.

Comentó que las adicciones son enfermedades complejas que requieren un tratamiento integral con sentido humano.