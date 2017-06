En Zacatecas y el país ha aumentado el consumo de drogas sintéticas

■ En el caso del cristal, su precio es “de fácil alcance para los jóvenes”: PGJEZ

■ Este tipo de sustancias son sumamente adictivas y generan un daño grave a la salud: Murillo

En Zacatecas, y en general en el país, ha aumentado el consumo de drogas sintéticas como el cristal debido a que su bajo precio en el mercado hace que sean “de fácil alcance para los jóvenes”, aseguró el procurador general de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco.

El funcionario puntualizó que precisamente este tipo de sustancias son “sumamente adictivas y generan un daño grave a la salud”. Esto lo advirtió durante un evento, este jueves, en el que fueron destruidas más de 6 toneladas de drogas.

En un predio ubicado en la comunidad de Cieneguillas, las autoridades del ámbito de seguridad de los tres niveles de gobierno, encabezadas por la Procuraduría General de la República (PGR), incineraron este jueves poco más de 6 toneladas de mariguana, 788 gramos de metanfetamina, 4 gramos de cocaína y 9 unidades psicotrópicas.

El delegado de la dependencia federal en la entidad, Raúl Izabal Montoya, sostuvo que esta acción es consecuencia de los operativos y decomisos que se han llevado a cabo en las últimas semanas, con los que se busca combatir “este flagelo social que daña, lesiona y lacera a la sociedad porque es un problema de salud que nos afecta a todos”.

Este evento, añadió, se realiza en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

En otro tema, el procurador Francisco Murillo Ruiseco habló sobre el aumento de las penas, un hecho que se ha defendido por parte de algunos diputados por calificarlo como una acción necesaria para combatir los altos índices delincuenciales que vive el estado.

Por el contrario, el funcionario consideró que “el hecho de que se eleve la punibilidad de las conductas delictivas no inhibe que la conducta ya no se cometa”. Puso el ejemplo del delito de secuestro, recordando que es el que tiene un castigo más severo, pero preguntó si ya no ha habido más secuestros, derivado del endurecimiento de las penas.

Tras señalar que efectivamente es un delito que se sigue cometiendo, comentó que la solución de los índices delincuenciales no pasará por el aumento de penas, sino por la aplicación de una “política criminal integral” que disminuya precisamente esta incidencia.