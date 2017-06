En 2017 han sido detenidos a su paso por Zacatecas 800 migrantes de Centroamérica

Imagen de archivo de un operativo en el que policías rescataron a migrantes que se trasladaban en un autobús turístico ■ foto: La Jornada Zacatecas

■ Son llevados a estación del INM para proceder con trámites de regreso a sus países de origen

■ Último operativo se realizó este miércoles; hay dos detenidos por tráfico de extranjeros

En lo que va de 2017 han sido 800 los migrantes, principalmente originarios de Centroamérica, que han sido detenidos a su paso por la entidad y llevados a la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) para proceder con los trámites de regreso a sus países de origen.

El último operativo en el que se realizaron detenciones de estas características fue este miércoles, cuando en la carretera 49, a la altura de Rancho Grande, fueron detectados dos vehículos particulares que transportaban a un grupo de 16 migrantes irregulares.

En este hecho, el delegado del INM en Zacatecas, José de Jesús Vega Ordóñez, informó que se aprehendió a dos personas que conducían las unidades automotrices, y se les acusa de un presunto delito de tráfico de extranjeros.

De las 16 personas, 13 eran de origen guatemalteco, dos provenían de El Salvador y uno más era originario de Honduras. “Todos están en la estación migratoria esperando que rindan su declaración y si logramos imputar a estas personas”, concluyó.

Y es que, pese a que casi la totalidad de los “rescates” de migrantes en territorio zacatecano se realizan durante sus traslados por carretera, hasta ahora no ha habido más que los dos detenidos de este miércoles por el delito de tráfico de personas.

El delegado, en este sentido, indicó que en muchas ocasiones hay detenidos pero no se consiguen los elementos suficientes que marca la ley para vincularlos a proceso o, al menos, presentarlos ante el Ministerio Público.

“Muchas veces los migrantes viajan con sus guías pero están amenazados: ´si me denuncias voy a matar a tu familia, si me denuncias ya no te doy el 3×1, si me denuncias ya no te vuelvo a subir, te cobro más, sé quién eres, dónde vives, quién está pagando por ti y voy a pedir más dinero. En fin, muchas veces vienen amenazados y son nuestras limitantes para presentarlos al Ministerio Público de la Federación”, expuso.

El funcionario informó que la cifra de 800 que se ha registrado en lo que va del año supone una reducción de aproximadamente 20 por ciento, debido principalmente a que “la política de voz de Estados Unidos, el muro psicológico que creó, ha hecho que baje inclusive la llegada de centroamericanos y de otras latitudes”.

Vega Ordoñez agregó que actualmente 50 por ciento de los migrantes que pasan por Zacatecas son hombres, mientras que la otra mitad está conformada por mujeres y menores de edad.