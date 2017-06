En Zacatecas se presenta un índice de desnutrición infantil igual al de obesidad

En el interior de las escuelas no se controla la venta e ingesta de comida chatarra ■ foto: la jornada

■ Los datos los arrojó medición básica realizada por Seduzac y SEDIF en escuelas

■ “Falta actividad física que la alimentación está ofreciéndose en volumen, pero no nutriendo, porque no están gastando esa energía”, opinan

De enero a marzo de este 2017 se realizó en mil 505 escuelas de la entidad donde se distribuyen desayunos escolares fríos, y 455 espacios donde se sirven desayunos calientes, una medición básica que relaciona el peso y la talla de niñas y niños zacatecanos, que refieren, según informó la directora del DIF estatal, Mayra Alejandra Espino García, respectivamente, 43 mil 136 y 24 mil 256 beneficiarios mensuales.

Este procedimiento que se realizó en colaboración entre la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) y el Sistema DIF estatal, puso a la entidad en primer lugar nacional, pues registró en este indicador al 98.7 de estas escuelas y espacios.

“Nosotros integramos la información al DIF nacional, -éste- tabula, hace sus indicadores y nos regresa –la información- para dar disposiciones, todavía no llegamos a ese tema”.

De esta manera se registró si los beneficiarios padecen desnutrición y sobrepeso, pues en Zacatecas, dijo Espino García, se observan los dos fenómenos con respecto a los efectos de la alimentación de los beneficiarios de estos programas.

“Yo creo que lo que no se mide no cuenta, entonces si no podemos comprobar que este trabajo que hemos estado haciendo por años tiene resultados favorables, no podemos saber si lo que hemos estado haciendo ha valido la pena”, expuso.

Dijo que por ello se está haciendo esta revisión peso-talla de los beneficiarios de los programas dependientes de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF y las escuelas de Tiempo Completo.

Sostuvo que sí se está incrementando el peso y talla de los niños y niñas, pero que inciden factores como el que los mismos “se comen el lonche que les da su mamá y el otro lo guardan”.

Reiteró que en Zacatecas se presenta un índice de desnutrición igual al que de obesidad, por lo que conjuntamente con el DIF nacional se revisan las estrategias a implementar.

“Esto es, nos ocupan los niños que tiene un peso y talla bajo, pero también los que ya superaron eso y están pasando a lo que es obesidad. Eso nos indica que falta actividad física que la alimentación está –ofreciéndose en volumen- pero no nutriendo, porque no están gastando esa energía”.

Espino García dijo que aunque el objetivo del DIF estatal es atender la desnutrición, la institución también debe voltear a ver el otro extremo y para ello harán equipo con la Secretaría de Educación Pública.

De esta manera precisó, la información se enviará a esta dependencia federal y al DIF nacional, para que desde estas instancias se propongan estrategias.

Agregó que el Sistema Estatal DIF no solamente ofrece desayunos fríos y calientes, “sino que tenemos en lo que va de septiembre a la fecha más de más de 706 programas que se manejan de igual manera, con nuestros beneficiarios” y que implican entrega de semillas para agricultura de autoconsumo y capacitaciones, además de la entrega de despensas, con el objetivo de fortalecer la educación alimentaria.