Julio Ruelas nació un 21 de junio de 1870. con este motivo presentamos el óleo sobre cartón La domadora, realizado por él en 1897. Colección Blaisten.

La Gualdra 298 / Río de palabras

A mí me meó un perro, me chupó el diablo. Con todititas sus fuerzas, con toda la saña me cayó encima el chahuistle. Me trataron peor que a hija de cuico, peor que a la más olvidada de los olvidados. Me cayó el mal, pues. Todas las brujas depositaron en mí sus más viles maldiciones. Caminé por la vida como apestada, con un sanbenito puesto, con la P en la frente grabada. Descendí a lo más bajo, a donde sólo pocos, muy poquitos han caído. Me arrojaron una y otra vez al fango. Rodé de allá para acá, como dice la canción… pero finalmente, por gracia de no sé qué, porque seguro no fue divina: resurgí de las cenizas. Aún un poco destanteada me puse de pie. Olfateé mis alas y no quedaban rastros de olor, tampoco de dolor, lodo o sangre. En mi cabeza resonó un poema escuchando en la infancia: Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan… y mi plumaje, ahora lo compruebo, es de ésos.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_298