Propuesta de CNI-EZLN “va a interpelar a la sociedad”: sacerdote

San Cristobal de las Casas. La propuesta del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Ejército de Liberación Nacional (EZLN) de postular a una candidata presidencial independiente en 2018 “va a interpelar a la sociedad”, pues están “abriendo un camino para que la voz de los indígenas se oiga a través de los más débiles, una mujer, la parte que está negada en la sociedad”, afirmó el sacerdote zapoteca, Eleazar López, de diócesis Tehuantepec, Oaxaca, quien lleva 43 años trabando con la promoción de los indígenas en el país y América Latina.

PUBLICIDAD

El obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, consideró por su parte, que ambas agrupaciones “quieren luchar por transformar este sistema metiéndose en él porque desde afuera sólo hay criticas pero no construyen”.

Miembro de la comisión del Episcopado Mexicano para los indígenas y del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, además de colaborador en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), López dijo en rueda de prensa que “hay gente que se ríe de esta propuesta y dice que qué van a poder hacer si es una voz tan marginal. Puede decirse que numéricamente no van a tener impacto”.

Sin embargo, abundó, “es una propuesta que va a interpelar a la sociedad porque será una mujer que no hablará en su nombre pues no es una propuesta individualista sino colectiva que va a retomar la palabra de las bases y distintos procesos para llevarla al resto de la sociedad para decir aquí estamos, y ojo, no somos cualquier cosa en cuanto a calidad”.

Agregó que “los partidos políticos están haciendo propuestas que no se salen del esquema de dominación y engañan además”; en cambio, “aquí trata de abrirse un camino donde los de más abajo puedan hablar y la iglesia apoya eso, debe de apoyar aunque algunos no la quieren apoyar. Es una idea que aunque no tuviera éxito… la propuesta de Jesús no tuvo éxito de momento pero aquí seguimos luchando”

Arizmendi Esquivel señaló a su vez que es “muy respetuoso” de la decisión del CNI y del EZLN “pero me llama poderosamente la atención que lo hayan decidido porque durante mucho tiempo quisieron vivir al margen de esta estructura que consideran inadecuada, pero han visto también que si no entran a este sistema se quedan totalmente aparte y ellos quieren luchar por transformar este sistema metiéndose en él”.

Remarcó: “Quieren entrar al sistema para desde adentro influir y con una mujer que represente las voces indígenas y no sólo sino de mucha gente inconforme con el sistema actual. Celebro su decisión, me llama mucho la atención y espero que tenga mucho éxito y aceptación en la sociedad”.

Ambos ofrecieron una rueda de prensa al finalizar la misa de las 12 en la catedral de San Cristóbal.

López, quien llegó a esta ciudad para impartir un retiro a misioneras seglares diocesanas, afirmó también que “los pueblos indígenas ya no están arrinconados en las montañas, en la parte rural, sino que han entrado en una dinámica de interrelación con el resto de la sociedad”.

Agregó: “Aquí (en Chiapas) se dio un punto de partida porque a partir de 1994 salieron a mostrarse ante la sociedad y decir aquí estamos con una palabra propia crítica y decir queremos otro México con inclusión, no sólo de los indígenas sino de todos los que formamos este país, un México en el que quepamos todos con dignidad”.

Sostuvo que “esta misma realidad se muestra en todos lados, pues casi el 60 por ciento de la población indígena ya está en las ciudades y por lo tanto podría constituir un problema para unos porque según ellos afean la ciudad, dicen que están mostrando la pobreza, la suciedad, la inferencia, pero según otros son portadores de una propuesta de vida que viene de su estilo anterior, sus ideales anteriores, de comunidad, de convivencia armónica con la naturaleza, sobre el dios mismo, cómo entenderlo, no como lejano sino metido en nuestra realidad”.

Todo esto, subrayó, “está desafiando ahora las iglesias para ver qué vamos a hacer y en la Iglesia no tenemos en este momento un trabajo muy desarrollado en esta línea para responder a los que están en la ciudad no sólo a los del campo que son cada vez menos, sino a los que están en la ciudad que ya usan teléfonos celulares, que hablan la lengua dominante pero siguen actuando con lógica indígena. Es el indígena moderno, globalizado que no sólo se somete a la globalización sino que la interpela y quiere otro tipo de relación”.

Expresó que “estamos tratando de construir caminos para que haya iglesias, no sólo la católica sino las evangélicas, que den cabida a la prepuesta indígena pero también que haya sociedades en donde esta diversidad humana pueda convivir en unidad. Ojala que podamos proponer desde la iglesia algo que valga la pena”.