Brindis del Bohemio. Su autor, el pintor zacatecano Pedro Coronel, murió un 25 de mayo de 1985. Así lo recordamos en La Gualdra.

La Gualdra 294 / Río de palabras

Respira paz, exhala luz. Me dice la mujer sentada frente a mí. Yo la escucho con escepticismo. Y no dejo de reprocharme: qué hago aquí, cómo me fui a meter en esto. Toma entre sus dedos un par de platillos diminutos y empieza con ellos a emitir un sonido que acompasa la música que desde que llegué ha estado sonando en el ambiente. Respira paz, exhala luz. Repite innumerables veces, hasta que considera que me siento más tranquila, y me pregunta: Cuál es el motivo de tu consulta. Con palabras enredadas trato de explicarle mis cuitas. Los problemas de salud que he tenido últimamente, los altos niveles de estrés. Los problemas con mi ex… Ahí ella me interrumpe, porque dice que ha sentido algunas vibraciones. Eso, eso es lo que realmente te está afectando, hace cuánto tiempo que ya no estás con esa persona. Un año, le respondo. Es que no lo has dejado ir, me dice con mirada inquisitiva como si me hubiera descubierto en alguna falta. Déjalo ir. Me ordena. Yo me quedo callada. Ella asume mi silencio como una aceptación de su teoría. A veces retenemos a personas que ya no quieren estar con nosotros en espíritu. Las traemos pegadas y esa resistencia es la que nos hace ponernos mal de salud, sentir estrés. Eso es lo que tú traes: Déjalo ir. Yo sigo callada. No porque esté de acuerdo sino porque es entonces cuando me doy cuenta de que no tengo ninguna necesidad de estar oyendo esta sarta de pendejadas. Que no lo dejo ir, claro que lo dejo ir, lo que no me dejan son sus deudas y los problemas que me dejó el culero. Inhala luz, exhala paz, me dice, repite conmigo: Yo te amé, yo te respeto, yo te dejo, yo te deseo luz. Por condescender le sigo el juego. Salgo de la terapia, luego de pagar lo mismo que me hubiera costado ir a consulta con el gastroenterólogo. Y voy repitiendo: Yo te amé por pendeja, yo te perdí el respeto, ya te dejé ir, por mí que te lleve la chingada. Inhalo luz, exhalo paz.