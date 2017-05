De 2013 a 2016 se ejercieron más de 2 mil mdp en presuntos bonos a ex funcionarios de gobierno

■ Se prepara una denuncia penal ante la PGJEZ en contra de algunos ex funcionarios: Luévano

■ La ex diputada afirma que en la actual administración continúa la misma práctica

■ Rechaza haber recibido este tipo de pagos durante los 3 años que laboró con Monreal

Soledad Luévano Cantú, representante de Soledad Ciudadana A.C., dio a conocer en rueda de prensa que, después de dos años y 43 recursos ganados en los órganos de transparencia, se logró obtener la información de los montos que obtuvieron funcionarios de la administración del ex gobernador priísta, Miguel Alonso Reyes, por supuestos bonos que se identificaron con el nombre de pago de estímulos a servidores públicos.

Refirió que del 2013 al 2016 se ejercieron más de 2 mil millones de pesos en este tipo de estímulos y señaló que en la actual administración del mandatario estatal Alejandro Tello Cristerna continúa esta práctica.

“Además aumentaron la cantidad”, agregó Luévano Cantú, aunque sostuvo que “en este momento no tenemos nombres de quienes reciben nómina secreta en el gobierno de Alejandro Tello, pero para este año tienen contemplado el pago de 678 millones de pesos de estímulos. Es un robo descarado al pueblo de Zacatecas”.

Entre los servidores públicos de la pasada administración señalados por la ex diputada local de Morena como beneficiarios de estos pagos destaca Guillermo Huizar Carranza, quien fungió como secretario de Finanzas y, previamente, como titular de la Secretaría de la Función Pública. Señaló que este ex funcionario, además de su salario, percibía cuatro bonos mensuales que suman un total de 333 mil pesos al mes.

Paula Rey Ortiz Medina, actual secretaria de la Función Pública, recibía también un “estímulo” de 48 mil pesos mensuales y el propio ex gobernador Miguel Alonso Reyes aparece con un pago de esta bolsa de 98 mil pesos al mes, aparte de su sueldo.

Luévano Cantú también mencionó el nombre de Edgar Ortega Guerrero, con un pago de 130 mil pesos mensuales. No obstante, indicó que esta persona no aparece en ningún organigrama del gobierno, por lo que se sospecha que es un prestanombres del ex gobernador.

Otros funcionarios que también recibieron un bono, en este caso de 121 mil pesos mensuales, son Esteban Herrera Ugarte, quien era el coordinador de la Unidad de Planeación, así como quien se desempeñaba como secretario de Infraestructura y que actualmente continúa en el mismo cargo, Francisco Ibargüengoytia Borrego, y el ex secretario de Turismo, Pedro Inguanzo González.

En esa lista también están el ex secretario del Campo, Silverio López Magallanes; el ex titular de Economía, Federico Borrego Iturbe; Juan Carlos Lozano, ex titular de Sedeso estatal; el ex secretario de Seguridad Pública, Jesús Pinto Ortiz; y la ex titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, Alma Fabiola Rivera Salinas.

Además, se encuentran los nombres de quien en los primeros años del gobierno de Miguel Alonso encabezó la llamada, en ese entonces, Secretaría de Obras Públicas, Mario Rodríguez Márquez; del ex secretario general de Gobierno, Jaime Santoyo Castro; Fernando Soto Acosta, ex secretario de Finanzas; y Rafael Sescosse, secretario particular del ex mandatario estatal.

Asimismo, con un estímulo de 112 mil pesos mensuales aparece el ex director del DIF Estatal, Álvaro Elías Ibargüengoitia.

No sólo fueron señalados por beneficiarse con estos pagos ex trabajadores del gobierno de Zacatecas, sino que también integrantes de otros poderes e instancias estatales y federales se vieron involucrados en los señalamientos hechos por Luévano Cantú.

En este sentido, se mencionan los nombres de Aarón Casilla Noyola, a quien se localizó como trabajador del Tribunal Superior de Justicia del Estado y que recibía 120 mil pesos mensuales; Arnoldo Rodríguez Reyes, ex delegado de la Profeco y a quien se le pagaban 50 mil pesos al mes; y con 70 mil pesos mensuales se apunta a Héctor Verduzco, director de comunicación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República.

La ex diputada local anunció que se está preparando una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ) en contra de algunos ex funcionarios como Guillermo Huizar Carranza, Fernando Soto Acosta y el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, por los delitos de peculado y abuso de autoridad.

Al cuestionarle si también fue beneficiada con alguno de estos estímulos siendo funcionaria pública durante administraciones pasadas, Soledad Luévano rechazó haber recibido este tipo de pagos durante los tres años que laboró en el gobierno de Ricardo Monreal.

Sí tuve conocimiento de algunas compensaciones al inicio del pasado sexenio; no en ese importe: Tello

■ “Nadie rebasaba en ese entonces el sueldo del gobernador que era de 90 y pico mil pesos”, señaló

■ En la actual administración “no hay nómina secreta”; todas las percepciones salariales de los trabajadores del Gobierno del Estado pueden consultarse, asevera el Ejecutivo

El gobernador Alejandro Tello Cristerna expuso que cuando fungió como secretario de Finanzas en el gobierno del ex mandatario Miguel Alonso Reyes, sí tuvo conocimiento de “algunas compensaciones al inicio del sexenio, pero no en ese importe, no en ese monto”.

Así se refirió a la publicación que a nivel nacional se dio en un medio de comunicación, en el que se denunció el pago de bonos durante el sexenio pasado, excesivos, en la opacidad y con los que se rebasaron los salarios máximos que se habían estipulado.

Tello Cristerna sostuvo: “Pueden checar lo que en el año 2010 se pagaba de compensaciones, que era un complemento; nadie rebasaba en ese entonces el sueldo del gobernador que era de 90 y pico mil pesos. Pero no sé y no es mi responsabilidad qué haya pasado en los otros cinco años”.

Por tanto, señaló que desconoce si lo publicado en un periódico de circulación nacional e informó que ya le había hecho la solicitud a la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, para que revisara “cómo se estaba subiendo la información por parte del gobierno anterior (…) y también que lo que hoy (ayer) sale sea cierto”.

Tras señalar que en la actual administración que él encabeza “no hay nómina secreta”, apuntó que desde que inició su gobierno en septiembre del año pasado todas las percepciones salariales de los trabajadores del Gobierno del Estado pueden consultarse, al igual que las licitaciones y las compras que se realizan.

“Yo les garantizo totalmente” que el sueldo del gobernador, con la disminución del 20 por ciento, es de 79 mil pesos ya con todas las compensaciones incluidas. Por ello, insistió en que “no tengo ninguna compensación oculta; finalmente darle la seguridad a la ciudadanía de que estamos siendo un gobierno austero”.

Respecto a si detectaron en las revisiones e investigaciones llevadas a cabo por la SFP las compensaciones que se hicieron públicas este martes, otorgadas a los funcionarios de primer nivel de la administración pasada encabezada por el ahora funcionario federal, Miguel Alonso Reyes, Tello Cristerna dijo que no habría acto ilegal alguno.

Indicó que la Ley de Salarios Máximos “nunca entró en vigor y realmente no está en la ilegalidad el pago que se realizó. A final de cuentas, no hay un ilícito; habrá quien lo considere mucho, habrá quien lo considere poco”.

El gobernador expuso que el coordinar general Jurídico del Gobierno estatal le ha informado que este texto legal tiene “visos de inconstitucionalidad”, pero se está buscando la forma para poder implementarla en Zacatecas.

Responden ex secretarios alonsistas a Luévano: miente y manipula información oficial, dicen

Mediante una misiva, los ex funcionarios Fernando Soto Acosta, Guillermo Huizar Carranza y Le Roy Barragán afirmaron que la información en que Soledad Luévano difunde de que el Gobernador y los Secretarios de Estado recibían bonos mensuales en una supuesta “Nómina Secreta” es absolutamente falsa.

Explicaron que ella misma como diputada local devengó salarios escandalosos de más de 10 millones de pesos, que promedian más de 300 mil pesos mensuales, casi tres veces más que el gobernador.

La incongruencia de Soledad Luévano, afirmaron, llega al grado de que ella misma como subdirectora del Issstezac durante el gobierno de Miguel Alonso recibía la compensación que ahora le indigna y que duplicaba su salario. En ese entonces Luévano nunca denunció ni le indignó y ni mucho menos regresó tal compensación.

Como diputada, según la página de Transparencia del Congreso de Zacatecas, Soledad Luévano recibía un salario de 36 mil pesos y compensaciones por más de 125 mil pesos, ello sin tomar en cuenta sus percepciones adicionales de Herramientas Legislativas de las que ella nunca ha dado cuenta.

Los ex funcionarios explicaron que el ahora ex gobernador Miguel Alonso se sujetó a las disposiciones normativas y jamás obtuvo un sueldo superior a los 98 mil pesos, cifra que incluye todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que recibió, que además coincide exactamente con sus declaraciones de situación patrimonial y de impuesto sobre la Renta.

“Negamos categóricamente la existencia de “Nominas Secretas”; lo que la señora llama con perversidad “nómina secreta” es la Compensación Garantizada que los servidores públicos devengaron en esos años y que aparece claramente en el Decreto del Presupuesto de Egresos autorizada por la Legislatura y en la página de transparencia del Gobierno del Estado. Cabe señalar que la suma del sueldo y las compensaciones los servidores públicos zacatecanos se ubican dentro de las remuneraciones más austeras del país.

La compensación garantizada es un mecanismo administrativo apegado estrictamente a la ley, cuya aplicación es generalizada en todos los estados del país, el propio Gobierno Federal y los tres poderes, por esas percepciones se cubre el impuesto sobre la renta y se registran en las declaraciones patrimoniales.

Según el documento, ante las negativas de información a las que la denunciante se refiere, el órgano Garante del Estado en las evaluaciones de transparencia que realizó por mandato legal, el Ejecutivo del estado administración 2010-2016, obtuvo la máxima calificación de 10 y que la Métrica de Transparencia da cuenta que el Portal de Acceso a la Información Pública zacatecano, es el segundo mejor a nivel nacional.

Soledad Luévano Cantú, ex diputada local de Morena, intenta infructuosamente por tercera vez, con mentiras y falsedades, ensuciar la administración gubernamental 2010-2016. Es claro que formando parte de un grupo antagónico pretenda medrar políticamente con sus mentiras sistemáticas.